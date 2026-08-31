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Thời sự quốc tế sáng 31/8: Mỹ có thể dùng vũ khí hạt nhân với Iran

Thứ Hai, 08:32, 31/08/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 31/8: Washington có thể dùng vũ khí hạt nhân với Iran; Iran nói vũ khí hạt nhân là để 'đối phó sự điên rồ của Israel'; Tàu container bị tấn công ở Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ Ukraine...

Xem thêm: Iran tấn công đáp trả vào căn cứ Mỹ tại Jordan

PV/VOV.VN
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