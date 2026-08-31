Thời sự quốc tế sáng 31/8: Mỹ có thể dùng vũ khí hạt nhân với Iran
Thứ Hai, 08:32, 31/08/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 31/8: Washington có thể dùng vũ khí hạt nhân với Iran; Iran nói vũ khí hạt nhân là để 'đối phó sự điên rồ của Israel'; Tàu container bị tấn công ở Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ Ukraine...
VOV.VN - Cựu cố vấn tổng thống Mỹ Joe Kent chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng, Tổng thống Donald Trump có thể cân nhắc phương án tấn công hạt nhân nhằm vào Iran trong bối cảnh xuất hiện thông tin về tình trạng quân đội Mỹ thiếu hụt vũ khí thông thường.
VOV.VN - Cựu cố vấn tổng thống Mỹ Joe Kent chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng, Tổng thống Donald Trump có thể cân nhắc phương án tấn công hạt nhân nhằm vào Iran trong bối cảnh xuất hiện thông tin về tình trạng quân đội Mỹ thiếu hụt vũ khí thông thường.