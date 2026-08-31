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Iran tấn công đáp trả vào căn cứ Mỹ tại Jordan

Thứ Hai, 06:33, 31/08/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay (31/8) tuyên bố, Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan nhằm đáp trả cuộc không kích của quân đội Mỹ vào một đảo của Iran tại eo biển Hormuz hồi đêm 30/8.


Iran tấn công đáp trả cuộc không kích của quân đội Mỹ. Theo thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định, tên lửa đạn đạo của lực lượng này đã tấn công và đánh trúng căn cứ Mawaffak Salti, do quân đội Mỹ vận hành tại khu vực Aqaba, phía Nam Jordan.

Cùng lúc, truyền thông khu vực xác nhận nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy gần căn cứ Mỹ ở Aqaba. Tuy nhiên, chưa rõ các vụ nổ do tên lửa của Iran, hay do hoạt động đánh chặn của phòng không Jordan gây ra.

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Tiêm kích F-35A của không quân Mỹ được cho là đang đồn trú tại căn cứ sân bay Muwaffaq al-Salti ở Jordan - Ảnh: Telegram

Trước đó, ngay sau đòn tập kích của không quân Mỹ vào đảo Larak của Iran gần eo biển Hormuz, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã ra tuyên bố, thề sẽ giáng đòn thảm khốc nhằm vào lực lượng Mỹ để trả đũa. IRGC cũng xác nhận, có 1 binh sỹ thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương trong đòn không kích của Mỹ.

Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7, giao tranh bùng phát trở lại giữa các lực lượng Mỹ và Iran. Leo thang nổ ra đúng 1 tuần sau khi Mỹ tung gói trừng phạt kinh tế được mô tả là khắc nghiệt chưa từng có chống Iran, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Tehran. Mục tiêu của chiến dịch là để bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc Tehran phải chấp nhận thỏa thuận.  

Bá Thi/VOV-Cairo
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