Mỹ đưa chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba trong gói hỗ trợ mới

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi tháng 5 cho biết Washington đang đề xuất một gói viện trợ chưa từng có dành cho Cuba, nhằm hỗ trợ người dân nước này, trong bối cảnh Mỹ đã ngăn chặn phần lớn các chuyến vận chuyển dầu tới Cuba và gia tăng các biện pháp trừng phạt tài chính.

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Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói viện trợ được chuyển tới Cuba hôm 21/7 bao gồm lương thực và các bộ dụng cụ vệ sinh, đủ hỗ trợ tối đa 700 gia đình. Số hàng viện trợ do tổ chức Catholic Relief Services vận chuyển, tiếp nối khoản hỗ trợ 9 triệu USD trước đó của Mỹ được phân phối thông qua Giáo hội Công giáo.

“Phát huy thành công của chương trình trước đó, việc các đại diện giáo xứ địa phương trực tiếp phân phối hàng viện trợ nhân đạo trên đảo sẽ bảo đảm hỗ trợ thiết yếu của Mỹ đến được với những người dân Cuba đang cần giúp đỡ”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về năng lượng và đời sống dân sinh, các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và những động thái ngoại giao liên tiếp xuất hiện trong những ngày gần đây. Diễn biến này cho thấy, bên cạnh các hoạt động cứu trợ trực tiếp, các hoạt động nhân đạo và ngoại giao đang trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ trách nhiệm trước những khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt.

Hôm 19/7, một chiếc thuyền buồm của tổ chức nhân đạo Open Arms (Tây Ban Nha) đã cập cảng La Habana, Cuba mang theo khoảng 7 tấn hàng viện trợ, gồm thuốc men, thiết bị quang điện và các tấm pin năng lượng mặt trời. Toàn bộ số hàng sẽ được chuyển tới Bệnh viện Nhi Juan Manuel Márquez cùng một số cơ sở y tế khác nhằm góp phần duy trì hoạt động khám, chữa bệnh trong bối cảnh nguồn điện còn nhiều khó khăn.

Không chỉ các tổ chức nhân đạo, một số quốc gia trong khu vực cũng đang triển khai các hoạt động hỗ trợ Cuba. Brazil đã thực hiện chuyến bay viện trợ đầu tiên đưa sữa bột tới thành phố Santiago de Cuba, mở đầu cho chương trình hỗ trợ 48 tấn sữa bột. Theo giới chức Brazil, chương trình viện trợ nhằm hỗ trợ người dân Cuba trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều khó khăn về đời sống.