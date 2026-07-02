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Mỹ duyệt đề xuất bán tên lửa Hellfire cho Singapore

Thứ Năm, 09:35, 02/07/2026
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VOV.VN - Truyền thông Singapore đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chính thức phê duyệt hợp đồng tiềm năng bán lô tên lửa dẫn đường chính xác Hellfire cho Singapore với tổng trị giá ước tính khoảng 22,3 triệu USD, nhằm hỗ trợ nhu cầu huấn luyện thường niên và duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu của nước này.

Theo truyền thông Singapore, thương vụ đề xuất bao gồm 67 tên lửa không đối đất AGM-114R Hellfire, đi kèm các thiết bị hậu cần và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật do Tập đoàn Lockheed Martin làm nhà thầu chính. Ban đầu, giá trị hợp đồng chỉ ở mức 12,4 triệu USD, dưới ngưỡng bắt buộc phải thông báo cho Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, sau khi phía Singapore đề xuất mua bổ sung thêm 24 quả tên lửa cùng loại, tổng giá trị thương vụ đã tăng lên 22,3 triệu USD, vượt ngưỡng quy định 14 triệu USD đối với các đối tác chiến lược và theo quy trình, Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày để xem xét, đưa ra quyết định cuối cùng.

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Các tên lửa sẽ được trang bị cho trực thăng AH-64D Apache của Không quân Cộng hòa Singapore. Ảnh: ST

Trả lời phỏng vấn báo chí sở tại, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) khẳng định lô tên lửa Hellfire này nằm trong lộ trình huấn luyện định kỳ và đáp ứng các yêu cầu vận hành thực tế của phi đội trực thăng tấn công đa nhiệm AH-64D Apache. MINDEF cũng nhấn mạnh quân đội nước này luôn duy trì tầm nhìn chiến lược dài hạn, bảo đảm các quyết định mua sắm quốc phòng đều thận trọng, tối ưu hóa chi phí để bảo vệ an ninh quốc gia một cách hiệu quả nhất.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định việc triển khai hợp đồng sẽ góp phần hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh của nước này thông qua việc tăng cường năng lực cho Singapore - một đối tác chiến lược quan trọng đối với sự ổn định chính trị và kinh tế tại châu Á.

Thương vụ này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, vừa củng cố niềm tin và quan hệ quốc phòng song phương Mỹ – Singapore, vừa giúp đảo quốc Sư tử duy trì khả năng răn đe chính xác theo phương châm “nhỏ nhưng tinh nhuệ”, đồng thời đóng góp tích cực vào việc giữ vững ổn định khu vực trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng tại châu Á – Thái Bình Dương.

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PV/VOV-Bangkok
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