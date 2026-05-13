Singapore kêu gọi bảo đảm quyền quá cảnh qua eo biển Hormuz theo UNCLOS 1982

Trong bài đăng liên quan đến eo biển Hormuz trên mạng xã hội Facebook vào ngày 12/5, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho biết ông đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và thực chất với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Tại cuộc điện đàm, Singapore bày tỏ mong muốn các bên liên quan thúc đẩy ngoại giao, đối thoại và đàm phán trên tinh thần thiện chí nhằm tìm kiếm một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột.

Tuyến hàng hải huyết mạch tại khu vực Hormuz. Đồ họa: AP.

Đáng chú ý, hai ngoại trưởng cũng trao đổi quan điểm về hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát. Theo đó, Singapore khẳng định lập trường tất cả các quốc gia cần được bảo đảm quyền quá cảnh không bị cản trở khi đi qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như luật tập quán quốc tế.

Ngoại trưởng Singapore nhấn mạnh, việc mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển Hormuz có ý nghĩa then chốt với ổn định khu vực, an ninh năng lượng toàn cầu và thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, ông Vivian Balakrishnan cũng kêu gọi Iran tiếp tục tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời bảo đảm chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Cùng ngày, truyền thông Nhà nước Iran cũng xác nhận Ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Singapore đã điện đàm, thảo luận về những diễn biến mới trong khu vực cũng như các tiến trình ngoại giao hiện nay. Trước đó, hôm 11/5, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan, trao đổi về tiến trình ngoại giao giữa Iran và Mỹ, với Pakistan đóng vai trò trung gian.