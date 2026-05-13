Singapore kêu gọi bảo đảm quyền quá cảnh qua eo biển Hormuz theo UNCLOS 1982

Thứ Tư, 11:11, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan mới đây đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Hai bên trao đổi về tình hình xung đột tại Trung Đông và quyền quá cảnh không bị cản trở theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Trong bài đăng liên quan đến eo biển Hormuz trên mạng xã hội Facebook vào ngày 12/5, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho biết ông đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và thực chất với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Tại cuộc điện đàm, Singapore bày tỏ mong muốn các bên liên quan thúc đẩy ngoại giao, đối thoại và đàm phán trên tinh thần thiện chí nhằm tìm kiếm một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột. 

singapore keu goi bao dam quyen qua canh qua eo bien hormuz theo unclos 1982 hinh anh 1
Tuyến hàng hải huyết mạch tại khu vực Hormuz. Đồ họa: AP.

Đáng chú ý, hai ngoại trưởng cũng trao đổi quan điểm về hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát. Theo đó, Singapore khẳng định lập trường tất cả các quốc gia cần được bảo đảm quyền quá cảnh không bị cản trở khi đi qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như luật tập quán quốc tế.

Ngoại trưởng Singapore nhấn mạnh, việc mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển Hormuz có ý nghĩa then chốt với ổn định khu vực, an ninh năng lượng toàn cầu và thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, ông Vivian Balakrishnan cũng kêu gọi Iran tiếp tục tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời bảo đảm chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Cùng ngày, truyền thông Nhà nước Iran cũng xác nhận Ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Singapore đã điện đàm, thảo luận về những diễn biến mới trong khu vực cũng như các tiến trình ngoại giao hiện nay. Trước đó, hôm 11/5, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan, trao đổi về tiến trình ngoại giao giữa Iran và Mỹ, với Pakistan đóng vai trò trung gian.

Quốc Hùng/VOV-Bangkok
Trung Quốc kỳ vọng Pakistan tiếp tục hòa giải vấn đề eo biển Hormuz

VOV.VN - Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng Pakistan tiếp tục phát huy vai trò trung gian, thúc đẩy giải quyết vấn đề mở cửa eo biển Hormuz và góp phần khôi phục hòa bình khu vực.

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ sáng 4/5 cho biết, 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, UAE cảnh báo khẩn về tên lửa Iran sau khi cáo buộc UAV Iran tấn công tàu chở dầu của họ.

