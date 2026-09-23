Mỹ - Hàn tái khẳng định hợp tác về bán đảo Triều Tiên

Theo ông Wi Sung-lak, Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Donald Trump kéo dài khoảng 30 phút, tập trung vào nhiều vấn đề song phương và an ninh khu vực.

Hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Hàn tại New York ngày 22/9/2026. Ảnh: Yonhap

Ông Wi cho biết hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những tiến triển đáng kể trong các cuộc thảo luận về đầu tư giữa hai nước. Dựa trên văn kiện chung đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Hàn - Mỹ năm ngoái, hai Tổng thống nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân mà Hàn Quốc dự kiến chế tạo, đóng tàu và chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến cho Seoul. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận về những vấn đề liên quan.

Đặc biệt, Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định mong muốn nối lại đối thoại với Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ, với Mỹ đóng vai trò “người kiến tạo hòa bình” và Hàn Quốc là “người tạo nhịp”, nhằm thúc đẩy nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng và hướng tới thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, trong các cuộc phỏng vấn với báo chí Mỹ, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên mà không đặt điều kiện tiên quyết. Ông Lee cũng nhận định việc đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong một bước là không thực tế, trong bối cảnh năng lực hạt nhân của Triều Tiên tiếp tục gia tăng.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc tiếp tục khẳng định Seoul sẽ không triển khai lực lượng tới eo biển Hormuz nếu điều đó khiến nước này can dự vào một cuộc xung đột. Ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ không điều quân để tham gia hoặc can thiệp vào chiến tranh, song cho biết Seoul vẫn đang xem xét các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ công dân và hoạt động hàng hải của nước này tại khu vực.