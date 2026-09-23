Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent có thể trở thành ‘Tư lệnh AI’ của Mỹ

Một nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận cho biết khả năng ông Scott Bessent đảm nhận thêm vai trò “Tư lệnh AI” đang được xem xét. Tuy nhiên, một nguồn tin thứ hai nói với Reuters rằng chưa có quyết định nào được đưa ra.

Bộ Tài chính Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về thông tin trên. Khả năng ông Bessent đảm nhận vị trí mới trước đó được Semafor đưa tin.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có thể được bổ nhiệm làm "Tư lệnh AI". Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump hôm 19/9 cho biết ông có kế hoạch bổ nhiệm một “Tư lệnh AI”, đồng thời thành lập một “lực lượng AI”. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết về hai sáng kiến này cũng như cách thức triển khai.

Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần hạ thấp những lo ngại liên quan đến AI và cho rằng không cần thiết phải tăng cường các quy định đối với công nghệ này.

Vai trò của ông Bessent trong chính quyền Trump

Khả năng ông Bessent đảm nhận vai trò liên quan đến AI được đề cập trong bối cảnh vấn đề này ngày càng trở thành một nội dung quan trọng trong quan hệ Mỹ - Trung.

Ngày 20/9, ông Bessent dẫn đầu các cuộc đàm phán với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington trong tuần này. AI là một trong những nội dung được đặc biệt chú trọng tại các cuộc đàm phán.

Sau cuộc gặp, ông Bessent cho biết Washington đã đề xuất thiết lập một cơ chế thông báo về an toàn AI và đối thoại Mỹ - Trung về AI, trong đó đặc biệt tập trung vào những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.

Nếu được bổ nhiệm, vai trò “Tư lệnh AI” sẽ là một nhiệm vụ mới trong số nhiều trọng trách mà ông Bessent đang đảm nhiệm dưới chính quyền Tổng thống Trump.

Trước đó, ông Trump lựa chọn ông Bessent, cựu nhà quản lý quỹ phòng hộ, giữ vai trò chủ chốt trong kế hoạch cải tổ lớn chính sách thương mại của Mỹ. Ông Bessent cũng tham gia đàm phán với Ukraine về khoáng sản quan trọng và từng tạm thời điều hành Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Mỹ (CFPB).

Bên cạnh chức vụ Bộ trưởng Tài chính, ông Bessent hiện giữ vai trò quyền Ủy viên Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Bộ Tài chính Mỹ cũng đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm gây sức ép kinh tế lên Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và những biện pháp khác.