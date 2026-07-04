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Người Mỹ tăng cường đi nghỉ dịp Quốc khánh bất chấp giá xăng tăng cao

Thứ Bảy, 05:58, 04/07/2026
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VOV.VN - Nhu cầu đi lại của người dân Mỹ trong dịp Quốc khánh vẫn ở mức kỷ lục, mặc dù giá xăng tiếp tục duy trì ở mức cao so với các năm trước.

Theo dự báo của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), khoảng 72,2 triệu người sẽ di chuyển ít nhất 50 dặm, tương đương khoảng 80 km, trong dịp Quốc khánh (4/7) năm nay, vượt mức kỷ lục 71,8 triệu người của năm ngoái. Trong đó, khoảng 61,4 triệu người đi bằng ô tô, gần 5,85 triệu người đi bằng đường hàng không và khoảng 4,93 triệu người sử dụng xe buýt, tàu hỏa hoặc tàu du lịch.

Mặc dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt đã góp phần giảm bớt áp lực đối với giá nhiên liệu sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục, người dân Mỹ vẫn được dự báo phải trả mức giá xăng cao thứ 2 trong lịch sử các kỳ nghỉ Quốc khánh. Công ty theo dõi giá nhiên liệu GasBuddy dự báo, giá xăng trung bình trong ngày 4/7 ở mức khoảng 3,75 USD mỗi gal, chỉ thấp hơn mức kỷ lục 4,80 USD mỗi gal ghi nhận vào năm 2022.

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Người Mỹ tăng cường đi nghỉ dịp Quốc khánh bất chấp giá xăng tăng cao (Ảnh minh họa)

Giới phân tích cho rằng, giá xăng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn, song thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các nhà bán lẻ giảm giá nhiên liệu mạnh hơn, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng hối thúc các doanh nghiệp giảm giá nhân dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh.

Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nhu cầu tiêu thụ xăng trong tuần trước kỳ nghỉ đã tăng lên 9,13 triệu thùng/ngày, cao hơn mức 8,64 triệu thùng/ngày cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng xăng dự trữ của Mỹ giảm xuống còn khoảng 214 triệu thùng, thấp hơn khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước, làm gia tăng lo ngại giá nhiên liệu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao nếu nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt.

Trần Phương/VOV-Washington
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