Nắng nóng kỷ lục làm gián đoạn các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), hơn 87 triệu người đang đối mặt với nguy cơ nắng nóng ở mức cực đoan, trong khi hơn 150 triệu người nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng kéo dài từ bang Kansas đến bang Maine.

Nhiều thành phố ở bờ Đông được dự báo sẽ ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong ngày 3/7. Thành phố Philadelphia có thể lên tới khoảng 39,5 độ C, chỉ thấp hơn 0,5 độ C so với kỷ lục tháng 7. Trong khi đó, khu vực Central Park của thành phố New York được dự báo đạt khoảng 39 độ C sau khi ghi nhận 37,8 độ C trong ngày 3/7, mức nhiệt cao nhất tại đây kể từ năm 2012.

Thời tiết khắc nghiệt đã buộc ban tổ chức phải điều chỉnh nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Thành phố Philadelphia hủy cuộc diễu hành đường phố, trong khi Hội chợ Bang tại Washington D.C. phải tạm thời đóng cửa vào buổi chiều và lùi thời gian đón khách nhằm tránh khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất.

Nhiệt độ tại Thủ đô Washington lên tới gần 40 độ C khiến nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Mỹ bị ảnh hưởng (Ảnh: QT)

Nắng nóng cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. Hệ thống đường sắt New Jersey cảnh báo nhiều chuyến tàu có thể chậm tới 30 phút hoặc bị hủy do nhiệt độ cao ảnh hưởng đến thiết bị. Hãng đường sắt Amtrak cũng cho biết, các đoàn tàu chạy trên tuyến Đông Bắc sẽ phải giảm tốc độ từ 11h sáng đến 19h tối trong hai ngày 4-5/7 nhằm bảo đảm an toàn.

Bên cạnh nắng nóng, các nhà khí tượng còn cảnh báo nguy cơ giông mạnh tại một số bang thuộc vùng Trung Tây, Đông Bắc và Trung Đại Tây Dương, với khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy cục bộ và lũ quét, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động đi lại cũng như các chương trình bắn pháo hoa trong dịp Quốc khánh.

Dự báo thời tiết sẽ bắt đầu dịu hơn tại một số bang vùng Đông Bắc vào cuối tuần, tuy nhiên khu vực Trung Đại Tây Dương, trong đó có Washington D.C., vẫn được cảnh báo tiếp tục duy trì nền nhiệt nguy hiểm trong những ngày tới.