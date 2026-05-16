Mỹ hủy triển khai 4.000 binh sĩ tới Ba Lan

Tướng Christopher LaNeve, quyền Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, xác nhận quyết định hủy kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, song không giải thích chi tiết ngoài việc cho rằng việc không triển khai lữ đoàn này "là lựa chọn hợp lý nhất".

Quyết định lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ. Nghị sĩ Dân chủ Joe Courtney cho rằng động thái này gửi đi "một thông điệp khủng khiếp" về cam kết của ông Trump đối với an ninh châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mike Rogers thuộc đảng Cộng hòa và nghị sĩ Dân chủ Adam Smith cũng chỉ trích việc Lầu Năm Góc không thông báo hoặc tham vấn Quốc hội trước quyết định này.

Binh sĩ Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ông Adam Smith cho biết quân đội Mỹ thậm chí đã cử đội tiền trạm tới Ba Lan để chuẩn bị cho việc triển khai và thiết bị quân sự cũng đang được vận chuyển trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ra lệnh dừng kế hoạch.

Hai tuần trước, Lầu Năm Góc cũng thông báo sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, một phần do bất đồng ngày càng lớn giữa Mỹ và châu Âu liên quan tới cuộc chiến với Iran. Hiện chưa rõ quyết định liên quan tới Ba Lan có nhằm phục vụ kế hoạch tái bố trí lực lượng và cắt giảm quân tại châu Âu hay không.

Chính quyền của ông Trump từ lâu đã yêu cầu các nước NATO tăng vai trò trong phòng thủ châu Âu, trong khi Washington đang rà soát lại toàn bộ hiện diện quân sự tại lục địa này.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa công bố chi tiết kế hoạch bố trí lực lượng mới tại châu Âu trong thời gian tới. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Joel Valdez khẳng định quyết định liên quan tới Ba Lan không phải động thái "đột ngột" mà là kết quả của "một quá trình đánh giá toàn diện nhiều lớp".