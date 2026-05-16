中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ hủy triển khai 4.000 binh sĩ tới Ba Lan

Thứ Bảy, 05:43, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đã hủy kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan trong một động thái bất ngờ làm dấy lên thêm lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu.

Tướng Christopher LaNeve, quyền Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, xác nhận quyết định hủy kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, song không giải thích chi tiết ngoài việc cho rằng việc không triển khai lữ đoàn này "là lựa chọn hợp lý nhất".

Quyết định lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ. Nghị sĩ Dân chủ Joe Courtney cho rằng động thái này gửi đi "một thông điệp khủng khiếp" về cam kết của ông Trump đối với an ninh châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mike Rogers thuộc đảng Cộng hòa và nghị sĩ Dân chủ Adam Smith cũng chỉ trích việc Lầu Năm Góc không thông báo hoặc tham vấn Quốc hội trước quyết định này.

my huy trien khai 4.000 binh si toi ba lan hinh anh 1
Binh sĩ Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ông Adam Smith cho biết quân đội Mỹ thậm chí đã cử đội tiền trạm tới Ba Lan để chuẩn bị cho việc triển khai và thiết bị quân sự cũng đang được vận chuyển trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ra lệnh dừng kế hoạch.

Hai tuần trước, Lầu Năm Góc cũng thông báo sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, một phần do bất đồng ngày càng lớn giữa Mỹ và châu Âu liên quan tới cuộc chiến với Iran. Hiện chưa rõ quyết định liên quan tới Ba Lan có nhằm phục vụ kế hoạch tái bố trí lực lượng và cắt giảm quân tại châu Âu hay không.

Chính quyền của ông Trump từ lâu đã yêu cầu các nước NATO tăng vai trò trong phòng thủ châu Âu, trong khi Washington đang rà soát lại toàn bộ hiện diện quân sự tại lục địa này.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa công bố chi tiết kế hoạch bố trí lực lượng mới tại châu Âu trong thời gian tới. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Joel Valdez khẳng định quyết định liên quan tới Ba Lan không phải động thái "đột ngột" mà là kết quả của "một quá trình đánh giá toàn diện nhiều lớp".

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: binh sĩ Mỹ Ba Lan Bộ Quốc phòng Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hai binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc tập trận quân sự ở Morocco
Hai binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc tập trận quân sự ở Morocco

VOV.VN - Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) hôm 3/5 cho biết, 2 binh sĩ Mỹ đã mất tích ở Tây Nam Morocco, sau khi tham gia cuộc tập trận quân sự đa quốc gia thường niên tại quốc gia Bắc Phi này.

Hai binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc tập trận quân sự ở Morocco

Hai binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc tập trận quân sự ở Morocco

VOV.VN - Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) hôm 3/5 cho biết, 2 binh sĩ Mỹ đã mất tích ở Tây Nam Morocco, sau khi tham gia cuộc tập trận quân sự đa quốc gia thường niên tại quốc gia Bắc Phi này.

Ông Trump tuyên bố sẽ rút quân tại Đức, vượt xa con số 5.000 binh sĩ
Ông Trump tuyên bố sẽ rút quân tại Đức, vượt xa con số 5.000 binh sĩ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/5 cho biết Mỹ dự định rút quân “nhiều hơn đáng kể” so với con số 5.000 binh sĩ mà Lầu Năm Góc ban đầu tuyên bố sẽ rút khỏi Đức trong năm 2027.

Ông Trump tuyên bố sẽ rút quân tại Đức, vượt xa con số 5.000 binh sĩ

Ông Trump tuyên bố sẽ rút quân tại Đức, vượt xa con số 5.000 binh sĩ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/5 cho biết Mỹ dự định rút quân “nhiều hơn đáng kể” so với con số 5.000 binh sĩ mà Lầu Năm Góc ban đầu tuyên bố sẽ rút khỏi Đức trong năm 2027.

Mỹ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức: Điều chỉnh chiến lược hay liên minh rạn nứt?
Mỹ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức: Điều chỉnh chiến lược hay liên minh rạn nứt?

VOV.VN - Quyết định Mỹ rút quân khỏi Đức được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia đồng minh liên quan đến cách tiếp cận đối với cuộc xung đột tại Iran, đồng thời phản ánh những điều chỉnh rộng hơn trong cách Mỹ triển khai sức mạnh quân sự tại châu Âu.

Mỹ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức: Điều chỉnh chiến lược hay liên minh rạn nứt?

Mỹ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức: Điều chỉnh chiến lược hay liên minh rạn nứt?

VOV.VN - Quyết định Mỹ rút quân khỏi Đức được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia đồng minh liên quan đến cách tiếp cận đối với cuộc xung đột tại Iran, đồng thời phản ánh những điều chỉnh rộng hơn trong cách Mỹ triển khai sức mạnh quân sự tại châu Âu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ