中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump tuyên bố sẽ rút quân tại Đức, vượt xa con số 5.000 binh sĩ

Chủ Nhật, 09:16, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/5 cho biết Mỹ dự định rút quân “nhiều hơn đáng kể” so với con số 5.000 binh sĩ mà Lầu Năm Góc ban đầu tuyên bố sẽ rút khỏi Đức trong năm 2027.

“Chúng tôi sẽ cắt giảm mạnh và con số này sẽ vượt quá 5.000 binh sĩ”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nam Florida khi chuẩn bị lên chuyên cơ Không Lực Một.

Ong trump tuyen bo se rut quan tai Duc, vuot xa con so 5.000 binh si hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Phát biểu này được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ trong vòng 6 đến 12 tháng tới, sau một “cuộc đánh giá toàn diện về tư thế lực lượng của Mỹ tại châu Âu”.

Trước đó, ông Trump đã úp mở về động thái này vào đầu tuần, sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Mỹ đang bị Iran “làm bẽ mặt”. Quan hệ giữa các lãnh đạo châu Âu và chính quyền Tổng thống Trump đã gia tăng căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột với Iran - chiến dịch được Washington triển khai mà không thông báo trước cho phần lớn các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Về phía Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius hạ thấp ý nghĩa của động thái này, cho rằng đây là điều “có thể dự đoán được”, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình. Theo phía Đức, Căn cứ không quân Ramstein là trụ sở của Không quân Mỹ tại châu Âu - nơi điều phối các hoạt động vận tải hàng không, thả dù và sơ tán y tế - đồng thời cũng là một cơ sở quan trọng của NATO.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Tổng thống Trump Mỹ rút quân tại Đức 5000 binh sỹ Lầu Năm Góc NATO
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran
Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump hôm 1/5 đã bác bỏ những lo ngại về việc cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ do cuộc xung đột vũ trang với Iran.

Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran

Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump hôm 1/5 đã bác bỏ những lo ngại về việc cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ do cuộc xung đột vũ trang với Iran.

Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?
Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 1/5/2026 tuyên bố, một thỏa thuận ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch chống lại Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách củng cố lập luận rằng ông không cần sự cho phép của các nhà lập pháp để tiếp tục cuộc xung đột với Iran.

Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?

Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 1/5/2026 tuyên bố, một thỏa thuận ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch chống lại Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách củng cố lập luận rằng ông không cần sự cho phép của các nhà lập pháp để tiếp tục cuộc xung đột với Iran.

Ông Trump: Mỹ có thể “có lợi hơn” nếu không đạt thỏa thuận với Iran
Ông Trump: Mỹ có thể “có lợi hơn” nếu không đạt thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 1/5 cho rằng Mỹ có thể “có lợi hơn” nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán tiếp tục rơi vào bế tắc.

Ông Trump: Mỹ có thể “có lợi hơn” nếu không đạt thỏa thuận với Iran

Ông Trump: Mỹ có thể “có lợi hơn” nếu không đạt thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 1/5 cho rằng Mỹ có thể “có lợi hơn” nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán tiếp tục rơi vào bế tắc.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ