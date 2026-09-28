Mỹ, Iran gặp riêng các nhà trung gian hòa giải tại New York

Theo hãng tin Reuters, các nhà trung gian hòa giải Qatar có khả năng sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại New York và cả với phía Mỹ trong hai ngày đầu tuần.

Cuộc đàm phán kéo dài giữa Mỹ và Iran, với sự tham gia của các trung gian hòa giải Pakistan và Qatar tại Bürgenstock, Thụy Sĩ hồi tháng 6. Ảnh: Reuters

Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tập trung vào một phiên bản sửa đổi của đề xuất 7 ngày mà Iran đã trình bày tuần trước trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ).

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi vẫn đang ở New York sau khi tham dự khóa họp lần thứ 81 ĐHĐ LHQ. Hiện chưa rõ ai sẽ đại diện cho phía Mỹ trong các cuộc đàm phán với các nhà trung gian hòa giải.

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran sau đó xác nhận rằng ông Araqchi sẽ gặp các nhà trung gian hòa giải tại Mỹ vào sáng ngày 28/9 (giờ New York). Hai bên được cho là sẽ “xem xét các đề xuất và quan điểm mới nhất liên quan đến tình hình hiện tại”.

Kế hoạch 7 ngày của Iran dự kiến ​​chấm dứt mọi xung đột ở Iran và Lebanon, giải phóng khối tài sản trị giá hàng tỷ USD của Iran, chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ và dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran. Sau đó, Tehran sẽ cho phép mở lại eo biển Hormuz, và hai bên cũng sẽ nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/9 tuyên bó bác bỏ đề xuất của Iran, nói rằng Tehran muốn một thỏa thuận nhanh chóng vì áp lực kinh tế nặng nề mà nước này đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, một ngày sau đó, trả lời trang tin Axios, ông bày tỏ hy vọng các nhà đàm phán Mỹ sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán tiếp theo trong tuần này. Ngoại trưởng Araqchi cho biết đang chờ đợi lập trường cuối cùng của Washington trước khi quyết định các bước tiếp theo.

“Các điều kiện của chúng tôi rất rõ ràng, và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện này”, ông Araqchi nói và cho biết chỉ có một giải pháp đàm phán mới có thể giải quyết được bế tắc.