English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngoại giao bế tắc, chiến sự Mỹ-Iran có thể tái bùng phát vào tháng 11?

Thứ Hai, 12:05, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran khẳng định tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, trong khi Washington và Tehran phát đi tín hiệu trái chiều về khả năng đàm phán. Bế tắc quanh eo biển Hormuz tiếp tục gây gián đoạn dòng chảy dầu mỏ.

Mới đây, Iran thông báo đã đề xuất với Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân trong vòng 7 ngày, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này và tuân thủ một lệnh ngừng bắn bao gồm cả khu vực Lebanon. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã bác bỏ kế hoạch này.

ngoai giao be tac, chien su my-iran co the tai bung phat vao thang 11 hinh anh 1
Ngoại giao bế tắc, giao tranh giữa Mỹ và Iran có thể tái bùng phát vào tháng 11. Ảnh minh họa: AI

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Mỹ hôm 27/9, Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo vừa sẵn sàng đối đầu quân sự với Mỹ nếu các cuộc tấn công tái diễn, vừa sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Ông Araghchi cho biết Iran đang chờ phản hồi chính thức từ phía Mỹ thông qua các bên trung gian, sau khi ông Trump bác bỏ các đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Araghchi cũng nhấn mạnh điều kiện của Tehran để mở lại eo biển này vẫn không thay đổi và họ sẽ "không nhượng bộ" về những điều kiện đó.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho khả năng chiến tranh tái diễn. Và tôi xin nhắc lại, chúng tôi vẫn kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào, ngay cả khi đó là một cuộc chiến hủy diệt. Tuy nhiên, đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng cho các nỗ lực ngoại giao. Quyết định lựa chọn nằm ở Tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ từng muốn đối phương đầu hàng vô điều kiện chỉ trong vòng hai ngày ở cuộc chiến trước, nhưng giờ đây hai bên đã giao tranh suốt 7 tháng mà vẫn chưa có kết quả. Một cuộc tấn công mới chắc chắn cũng sẽ đi vào vết xe đổ đó, trừ khi các bên đã thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã rút ra bài học từ 2 đợt giao tranh trước đó, đã điều chỉnh và thay đổi chiến thuật, đồng thời hoàn toàn sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống”, ông Araghchi nói.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết bối cảnh hiện nay là “bầu không khí ngờ vực rất tồi tệ”, cáo buộc Washington không giữ cam kết.

Giữa lúc có những đồn đoán Mỹ có thể lại tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, Tổng thống Donald Trump hôm 27/9 cho biết ông kỳ vọng các cuộc đàm phán với Iran sẽ nối lại trong tuần tới. Một số nguồn tin cho biết, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 28/9 (giờ địa phương) và sẽ được thực hiện thông qua các bên trung gian từ Qatar.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng cử đặc phái viên đi khắp thế giới, để gây áp lực buộc các quốc gia cô lập kinh tế đối với Iran. Chiến dịch gây sức ép này bao gồm các hành động từ hạn chế hàng không đến giao dịch tài chính của Iran, nhằm buộc Tehran quay trở lại bàn đàm phán mà không đi kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Ngoài việc hạn chế hoạt động hàng không của Iran, một số nước cũng áp dụng các biện pháp hạn chế tài chính đối với Iran.

Bất chấp chiến lược gây sức ép tối đa của Mỹ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ không khuất phục trước sức và không nhượng bộ về chương trình hạt nhân, năng lực phòng thủ tên lửa hay quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng ứng phó nếu Mỹ mở một cuộc tấn công mới.

Trần Nga/VOV1
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump ca ngợi thắng lợi trong cuộc chiến với Iran
Ông Trump ca ngợi thắng lợi trong cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 cho biết ông tin rằng cuộc đối đầu với Iran sẽ sớm kết thúc thắng lợi, đồng thời cho rằng việc tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là “có thể”.

Ông Trump ca ngợi thắng lợi trong cuộc chiến với Iran

Ông Trump ca ngợi thắng lợi trong cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 cho biết ông tin rằng cuộc đối đầu với Iran sẽ sớm kết thúc thắng lợi, đồng thời cho rằng việc tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là “có thể”.

Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz
Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ngày 27/9 đã cảnh báo các chủ tàu không sử dụng các tuyến đường “không được phép” qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đe dọa sẽ có hậu quả đối với các công ty vận tải biển không tuân thủ.

Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz

Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ngày 27/9 đã cảnh báo các chủ tàu không sử dụng các tuyến đường “không được phép” qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đe dọa sẽ có hậu quả đối với các công ty vận tải biển không tuân thủ.

Ông Trump kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán trong tuần này
Ông Trump kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán trong tuần này

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng Washington và Tehran tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tuần bắt đầu từ ngày 28/9, dù hai bên vẫn còn khác biệt lớn về điều kiện chấm dứt xung đột và mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz.

Ông Trump kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán trong tuần này

Ông Trump kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán trong tuần này

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng Washington và Tehran tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tuần bắt đầu từ ngày 28/9, dù hai bên vẫn còn khác biệt lớn về điều kiện chấm dứt xung đột và mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố chặn 19 tàu tại eo Homruz trong 2 ngày
Iran tuyên bố chặn 19 tàu tại eo Homruz trong 2 ngày

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 27/9 đưa tin các lực lượng vũ trang Iran đã chặn tổng cộng 19 tàu hàng nước ngoài định vượt qua eo biển Homruz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran.

Iran tuyên bố chặn 19 tàu tại eo Homruz trong 2 ngày

Iran tuyên bố chặn 19 tàu tại eo Homruz trong 2 ngày

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 27/9 đưa tin các lực lượng vũ trang Iran đã chặn tổng cộng 19 tàu hàng nước ngoài định vượt qua eo biển Homruz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran.

Iran đề nghị hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Saudi Arabia và Yemen
Iran đề nghị hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Saudi Arabia và Yemen

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ả rập Saudi Arabia và Yemen, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại nhằm tránh làm xung đột tiếp tục leo thang.

Iran đề nghị hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Saudi Arabia và Yemen

Iran đề nghị hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Saudi Arabia và Yemen

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ả rập Saudi Arabia và Yemen, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại nhằm tránh làm xung đột tiếp tục leo thang.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ