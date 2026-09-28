Ngoại giao bế tắc, chiến sự Mỹ-Iran có thể tái bùng phát vào tháng 11?

Mới đây, Iran thông báo đã đề xuất với Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân trong vòng 7 ngày, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này và tuân thủ một lệnh ngừng bắn bao gồm cả khu vực Lebanon. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã bác bỏ kế hoạch này.

Ngoại giao bế tắc, giao tranh giữa Mỹ và Iran có thể tái bùng phát vào tháng 11. Ảnh minh họa: AI

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Mỹ hôm 27/9, Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo vừa sẵn sàng đối đầu quân sự với Mỹ nếu các cuộc tấn công tái diễn, vừa sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Ông Araghchi cho biết Iran đang chờ phản hồi chính thức từ phía Mỹ thông qua các bên trung gian, sau khi ông Trump bác bỏ các đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Araghchi cũng nhấn mạnh điều kiện của Tehran để mở lại eo biển này vẫn không thay đổi và họ sẽ "không nhượng bộ" về những điều kiện đó.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho khả năng chiến tranh tái diễn. Và tôi xin nhắc lại, chúng tôi vẫn kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào, ngay cả khi đó là một cuộc chiến hủy diệt. Tuy nhiên, đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng cho các nỗ lực ngoại giao. Quyết định lựa chọn nằm ở Tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ từng muốn đối phương đầu hàng vô điều kiện chỉ trong vòng hai ngày ở cuộc chiến trước, nhưng giờ đây hai bên đã giao tranh suốt 7 tháng mà vẫn chưa có kết quả. Một cuộc tấn công mới chắc chắn cũng sẽ đi vào vết xe đổ đó, trừ khi các bên đã thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã rút ra bài học từ 2 đợt giao tranh trước đó, đã điều chỉnh và thay đổi chiến thuật, đồng thời hoàn toàn sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống”, ông Araghchi nói.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết bối cảnh hiện nay là “bầu không khí ngờ vực rất tồi tệ”, cáo buộc Washington không giữ cam kết.

Giữa lúc có những đồn đoán Mỹ có thể lại tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, Tổng thống Donald Trump hôm 27/9 cho biết ông kỳ vọng các cuộc đàm phán với Iran sẽ nối lại trong tuần tới. Một số nguồn tin cho biết, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 28/9 (giờ địa phương) và sẽ được thực hiện thông qua các bên trung gian từ Qatar.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng cử đặc phái viên đi khắp thế giới, để gây áp lực buộc các quốc gia cô lập kinh tế đối với Iran. Chiến dịch gây sức ép này bao gồm các hành động từ hạn chế hàng không đến giao dịch tài chính của Iran, nhằm buộc Tehran quay trở lại bàn đàm phán mà không đi kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Ngoài việc hạn chế hoạt động hàng không của Iran, một số nước cũng áp dụng các biện pháp hạn chế tài chính đối với Iran.

Bất chấp chiến lược gây sức ép tối đa của Mỹ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ không khuất phục trước sức và không nhượng bộ về chương trình hạt nhân, năng lực phòng thủ tên lửa hay quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng ứng phó nếu Mỹ mở một cuộc tấn công mới.