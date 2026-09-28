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Iran chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ

Thứ Hai, 18:18, 28/09/2026
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VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran khẳng định nước này hoàn toàn chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ trong giai đoạn hiện nay.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết phái đoàn nước này đang có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, chưa hề có bất kỳ kế hoạch đàm phán nào với Mỹ. Thông tin được công bố sau khi truyền thông khu vực và quốc tế đồng loạt nhận định rằng các đại diện của Mỹ và Iran có thể tiến hành vòng đàm phán mới tại New York trong tuần này.

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Iran chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ. Ảnh: Reuters

Cơ sở của nhận định là việc Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi được thông báo sẽ ở lại New York đến giữa tuần. Ông Araghchi đến New York từ đầu tuần trước và đã có cuộc trao đổi gián tiếp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 22/9, là lần tiếp xúc trở lại đầu tiên giữa hai bên kể từ vòng đàm phán chính thức ở Thụy Sỹ giữa tháng 6. 

Tiếp đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cũng nói với hãng tin Axios rằng ông hy vọng các cuộc đối thoại với Iran sẽ sớm được khôi phục, có thể là ngay trong tuần.   

Iran thời gian gần đây nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Mỹ để giải quyết bất đồng, kết thúc chiến tranh. Mới nhất, trả lời phỏng vấn NBC News sáng 28/9, Ngoại trưởng Iran Aragchi khẳng định Tehran luôn sẵn sàng cho đối thoại ngoại giao với Washington, dù cũng đã hoàn tất chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại.

Bá Thi/VOV-Cairo
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