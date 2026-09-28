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Lãnh đạo tối cao Iran khẳng định đánh đuổi "kẻ thù" khỏi Biển Arab

Thứ Hai, 20:41, 28/09/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 28/9 tuyên bố quân đội Iran đã đánh đuổi “kẻ thù” ra khỏi vùng biển từ phía nam Iran ra tới Biển Arab.

“Sau khi hứng chịu những đòn giáng đau đớn từ các chiến binh quả cảm của chúng ta và lực lượng bảo vệ eo biển Hormuz, họ [lực lượng đối phương] không dám tiến xa hơn Biển Arab”, ông Khamenei nói trong thông điệp nhân dịp tưởng niệm cuộc chiến tranh Iran-Iraq và ngày kỷ niệm Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah năm 2024.

lanh dao toi cao iran khang dinh danh duoi ke thu khoi bien arab hinh anh 1
Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: IRNA

“Bất cứ khi nào họ mạo hiểm làm như vậy, họ chỉ tự chuốc lấy thiệt hại. Thời điểm Biển Arab được giải phóng khỏi sự hiện diện của họ đang đến rất nhanh”, lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố.

Cũng trong ngày 28/9, Iran đã gửi khiếu nại lên Liên Hợp Quốc liên quan các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào ngành hàng không nước này; cho rằng những biện pháp này đã khiến một số chuyến bay phải hủy.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, người đứng đầu ngành hàng không dân dụng Iran Abouzar Shiroudi cho biết Tehran đã soạn thảo và gửi đơn phản đối chính thức tới Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

“Để bảo vệ các quyền chính đáng của ngành hàng không và phản đối những hạn chế bất hợp pháp do Mỹ áp đặt, Iran đã soạn thảo và gửi đơn phản đối chính thức tới Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế”, ông Abouzar Shiroudi nói.

ICAO là một cơ quan của Liên Hợp Quốc, có trụ sở tại Montreal, Canada, chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý các tiêu chuẩn đối với hoạt động hàng không dân dụng quốc tế.

Ông Shiroudi cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Iran cũng sẽ gửi đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tại La Hay.

Đầu tháng này, Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế đối với ngành hàng không Iran, đồng thời cảnh báo các công ty quốc tế rằng họ có thể phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tục hợp tác với các hãng hàng không Iran.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
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