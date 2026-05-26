Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, tàu chở dầu phát nổ tại vịnh Oman

Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ lực lượng này có quyền đáp trả mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn. Quân đội Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả gây ra, nếu hành vi gây hấn chống Iran tiếp diễn.

Về lần đụng độ mới nhất đêm 25/5, IRGC khẳng định Iran đã bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái MQ-9 và phóng tên lửa phòng không vào tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ xâm phạm không phận.

Trước tuyên bố của IRGC, quân đội Iran cũng cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ giáng trả những đòn sấm sét với mọi hành vi gây hấn từ Mỹ và Israel. Người phát ngôn quân đội Iran, ông Abolfazl Shekarchi khẳng định nếu xung đột tái diễn, đòn giáng trả của Iran sẽ vượt ra ngoài phạm vi khu vực và gây hậu quả nặng nề hơn.

Cuộc đụng độ đêm 25/5 lần đối đầu nghiêm trọng thứ 2 giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 8/4, sau cuộc giao tranh lần đầu hôm 7-8/5.

Trong thông báo sáng sớm nay, hải quân Mỹ tuyên bố đã tập kích các tàu rải thủy lôi và một số trận địa tên lửa ở phía Nam Iran để “tự vệ”.

Bước leo thang diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran vẫn đang được khẩn trương triển khai với sự trợ giúp của Pakistan và Qatar. Trong đó, Qatar hiện đang đón tiếp phái đoàn đàm phán cấp cao của Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu. Theo thông tin mới nhất, bất chấp biến cố đêm 25/5, phái đoàn Iran vẫn tiếp tục ở lại Qatar để đàm phán. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể chưa được công bố.

Tàu thuyền và các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz ngoài khơi Musandam, Oman. (Ảnh: Reuters)

Về diễn biến thực địa mới nhất, một số nguồn tin khu vực chiều nay cho biết một tàu chở dầu nước ngoài đã bị tập kích ngoài khơi Oman. Theo các nguồn tin, con tàu bị một vũ khí chưa xác định tấn công và gây nổ bên mạn trái, tại vị trí cách thủ đô Muscat của Oman khoảng 96km. Toàn bộ thủy thủ trên tàu an toàn, nhưng một lượng dầu nhỏ đã bị tràn ra biển.

Tuy nhiên, các thông tin quan trọng khác như quốc tịch và cảng đến của con tàu, không được đề cập. Iran cùng các quốc gia liên quan, cũng chưa đưa ra bình luận chính thức.