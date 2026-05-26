Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, tàu chở dầu phát nổ tại vịnh Oman

Thứ Ba, 21:38, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố sẽ đáp trả không khoan nhượng nếu Mỹ tiếp tục hành vi gây hấn. Cảnh báo được đưa ra chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ thông báo đã tập kích một số tàu và trận địa tên lửa của Iran với mục đích tự vệ.

Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ lực lượng này có quyền đáp trả mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn. Quân đội Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả gây ra, nếu hành vi gây hấn chống Iran tiếp diễn.

Về lần đụng độ mới nhất đêm 25/5, IRGC khẳng định Iran đã bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái MQ-9 và phóng tên lửa phòng không vào tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ xâm phạm không phận.

Trước tuyên bố của IRGC, quân đội Iran cũng cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ giáng trả những đòn sấm sét với mọi hành vi gây hấn từ Mỹ và Israel. Người phát ngôn quân đội Iran, ông Abolfazl Shekarchi khẳng định nếu xung đột tái diễn, đòn giáng trả của Iran sẽ vượt ra ngoài phạm vi khu vực và gây hậu quả nặng nề hơn.

Cuộc đụng độ đêm 25/5 lần đối đầu nghiêm trọng thứ 2 giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 8/4, sau cuộc giao tranh lần đầu hôm 7-8/5.

Trong thông báo sáng sớm nay, hải quân Mỹ tuyên bố đã tập kích các tàu rải thủy lôi và một số trận địa tên lửa ở phía Nam Iran để “tự vệ”.

Bước leo thang diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran vẫn đang được khẩn trương triển khai với sự trợ giúp của Pakistan và Qatar. Trong đó, Qatar hiện đang đón tiếp phái đoàn đàm phán cấp cao của Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu. Theo thông tin mới nhất, bất chấp biến cố đêm 25/5, phái đoàn Iran vẫn tiếp tục ở lại Qatar để đàm phán. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể chưa được công bố.

my - iran tiep tuc cang thang, tau cho dau phat no tai vinh oman hinh anh 1
Tàu thuyền và các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz ngoài khơi Musandam, Oman. (Ảnh: Reuters)

Về diễn biến thực địa mới nhất, một số nguồn tin khu vực chiều nay cho biết một tàu chở dầu nước ngoài đã bị tập kích ngoài khơi Oman. Theo các nguồn tin, con tàu bị một vũ khí chưa xác định tấn công và gây nổ bên mạn trái, tại vị trí cách thủ đô Muscat của Oman khoảng 96km. Toàn bộ thủy thủ trên tàu an toàn, nhưng một lượng dầu nhỏ đã bị tràn ra biển.

Tuy nhiên, các thông tin quan trọng khác như quốc tịch và cảng đến của con tàu, không được đề cập. Iran cùng các quốc gia liên quan, cũng chưa đưa ra bình luận chính thức.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran Mỹ căng thẳng xung đột Mỹ Iran eo biển Hormuz chiến sự Trung Đông căng thẳng vùng Vịnh
QUAD thúc đẩy hợp tác toàn diện tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm Bộ Tứ - QUAD, gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia diễn ra hôm nay (26/5) tại New Delhi đã đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong chương trình hợp tác của nhóm, với hàng loạt sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ và ứng phó khẩn cấp…

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm Bộ Tứ - QUAD, gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia diễn ra hôm nay (26/5) tại New Delhi đã đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong chương trình hợp tác của nhóm, với hàng loạt sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ và ứng phó khẩn cấp…

Mỹ - Iran “lệch pha” về thỏa thuận hạt nhân và eo biển Hormuz

VOV.VN - Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc một thỏa thuận với Iran gần như đã hoàn tất đang trái ngược với các phát biểu cứng rắn từ phía Tehran. Điều này cho thấy hai bên vẫn có cách tiếp cận khác nhau về triển vọng chấm dứt cuộc xung đột Iran.

VOV.VN - Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc một thỏa thuận với Iran gần như đã hoàn tất đang trái ngược với các phát biểu cứng rắn từ phía Tehran. Điều này cho thấy hai bên vẫn có cách tiếp cận khác nhau về triển vọng chấm dứt cuộc xung đột Iran.

Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình?

VOV.VN - Báo Nikkei hôm 25/5 dẫn nguồn tin ngoại giao từ Trung Đông cho biết, Mỹ và Iran hiện đang thảo luận về phương án mở cửa trở lại toàn bộ eo biển Hormuz. Theo kế hoạch, tuyến hàng hải chiến lược này sẽ hoạt động bình thường sau khoảng 30 ngày kể từ khi hai bên chính thức ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột.

VOV.VN - Báo Nikkei hôm 25/5 dẫn nguồn tin ngoại giao từ Trung Đông cho biết, Mỹ và Iran hiện đang thảo luận về phương án mở cửa trở lại toàn bộ eo biển Hormuz. Theo kế hoạch, tuyến hàng hải chiến lược này sẽ hoạt động bình thường sau khoảng 30 ngày kể từ khi hai bên chính thức ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran

VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

