Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình?

Thứ Ba, 10:59, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Báo Nikkei hôm 25/5 dẫn nguồn tin ngoại giao từ Trung Đông cho biết, Mỹ và Iran hiện đang thảo luận về phương án mở cửa trở lại toàn bộ eo biển Hormuz. Theo kế hoạch, tuyến hàng hải chiến lược này sẽ hoạt động bình thường sau khoảng 30 ngày kể từ khi hai bên chính thức ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo nguồn tin này, Iran sẽ tiến hành chiến dịch rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong vòng 1 tháng sau khi thỏa thuận được ký kết. Sau đó, tàu thuyền của tất cả các quốc gia sẽ có thể lưu thông an toàn và tự do qua tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời Iran cũng sẽ chấm dứt việc thu phí quá cảnh.

Báo cáo của Nikkei cho biết thêm, lệnh ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng 4/2026 dự kiến sẽ được gia hạn thêm 60 ngày. Trong khoảng thời gian tạm đình chiến kéo dài 2 tháng này, Washington và Tehran dự kiến nối lại các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

iran se mo cua eo bien hormuz 30 ngay sau khi dat duoc thoa thuan hoa binh hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/5, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu Iran tại eo biển Hormuz sẽ “tiếp tục được duy trì đầy đủ và có hiệu lực cho đến khi hai bên đạt được một thỏa thuận”. Trước đó một ngày, ông Trump cho biết một thỏa thuận “về cơ bản đã được đàm phán xong”, trong đó bao gồm nội dung mở lại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz – huyết mạch vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.

Tuy nhiên, ngày 25/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết dù các bên đã đạt được một khuôn khổ nhất định, nhưng vẫn chưa thể công bố một thỏa thuận chính thức với Washington trong thời điểm hiện tại. Theo phía Tehran, các cuộc đàm phán hiện nay chủ yếu tập trung vào mục tiêu chấm dứt xung đột, thay vì bàn sâu về hồ sơ hạt nhân.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng giữa hai bên vẫn tồn tại hàng loạt bất đồng lớn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, các chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon, lộ trình dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran, cũng như việc giải ngân hàng tỷ USD tài sản Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel

VOV.VN - Ông Mohammad Bagher Zolghadr, tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã thể hiện lập trường cứng rắn trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân, khẳng định Tehran “sẽ không lùi bước” trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Ông Trump đề xuất tiêu hủy urani làm giàu tại Mỹ hoặc ngay trên lãnh thổ Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết urani làm giàu của Iran sẽ bị tiêu hủy tại Mỹ, ngay trên lãnh thổ Iran hoặc tại “một địa điểm khác có thể chấp nhận được”.

Nổ lớn tại vịnh Ba Tư khi đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa về đích

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 25/5 đưa tin nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại khu vực biển phía Nam nước này, nghi do hoạt động đánh chặn vật thể bay không xác định thâm nhập. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran vẫn đang được khẩn trương thúc đẩy.

Đàm phán Mỹ - Iran vẫn đang tiến triển

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25/5 cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục và đã đạt được một số tiến triển, dù hai bên vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất các phản hồi cuối cùng liên quan thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Truyền thông Iran: Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần cảng Bandar Abbas.

