Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình?

Theo nguồn tin này, Iran sẽ tiến hành chiến dịch rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong vòng 1 tháng sau khi thỏa thuận được ký kết. Sau đó, tàu thuyền của tất cả các quốc gia sẽ có thể lưu thông an toàn và tự do qua tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời Iran cũng sẽ chấm dứt việc thu phí quá cảnh.

Báo cáo của Nikkei cho biết thêm, lệnh ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng 4/2026 dự kiến sẽ được gia hạn thêm 60 ngày. Trong khoảng thời gian tạm đình chiến kéo dài 2 tháng này, Washington và Tehran dự kiến nối lại các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/5, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu Iran tại eo biển Hormuz sẽ “tiếp tục được duy trì đầy đủ và có hiệu lực cho đến khi hai bên đạt được một thỏa thuận”. Trước đó một ngày, ông Trump cho biết một thỏa thuận “về cơ bản đã được đàm phán xong”, trong đó bao gồm nội dung mở lại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz – huyết mạch vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.

Tuy nhiên, ngày 25/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết dù các bên đã đạt được một khuôn khổ nhất định, nhưng vẫn chưa thể công bố một thỏa thuận chính thức với Washington trong thời điểm hiện tại. Theo phía Tehran, các cuộc đàm phán hiện nay chủ yếu tập trung vào mục tiêu chấm dứt xung đột, thay vì bàn sâu về hồ sơ hạt nhân.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng giữa hai bên vẫn tồn tại hàng loạt bất đồng lớn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, các chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon, lộ trình dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran, cũng như việc giải ngân hàng tỷ USD tài sản Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.