Mỹ khẳng định bảo vệ các cuộc bầu cử khỏi can thiệp từ nước ngoài

Ngày 31/7, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố sẽ bảo vệ các cuộc bầu cử trong nước khỏi sự can thiệp từ nước ngoài, chỉ vài giờ sau khi Facebook thông báo phát hiện một chiến dịch gây ảnh hưởng chính trị nhắm tới cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ của Mỹ, thông qua việc sử dụng các trang và tài khoản trên mạng xã hội phổ biến nhất thế giới này.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AP

Facebook thông báo đã đóng hàng chục tài khoản giả mạo sau khi xác định rõ chiến dịch gây ảnh hưởng chính trị mới nhằm đánh lừa người dùng cũng như kích động biểu tình trước khi cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ được tổ chức vào tháng 11 tới tại Mỹ.

Phát biểu trước Giám đốc điều hành các doanh nghiệp, các quan chức chính phủ cùng giới chuyên gia an ninh tại một hội nghị thượng đỉnh về an ninh mạng của Bộ An ninh nội địa tổ chức tại New York, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhấn mạnh: “Bất kỳ nỗ lực nào can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta đều là một vấn đề lớn đối với nền dân chủ của nước Mỹ và điều này sẽ không được phép xảy ra. Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp từ nước ngoài nào vào các cuộc bầu cử của mình”.

Theo Facebook, hiện mới chỉ ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra và chưa có đầy đủ thông tin về đối tượng đứng sau chiến dịch gây ảnh hưởng chính trị kể trên. Thông báo của Facebook được đưa ra trong bối cảnh giới lập pháp Mỹ đã chỉ trích ông trùm mạng xã hội này cùng nhiều mạng xã hội khác do không phát hiện và hành động nhằm ngăn chặn những nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ./.

