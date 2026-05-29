Mỹ khẳng định vẫn duy trì đại sứ quán tại Kiev

Thứ Sáu, 05:59, 29/05/2026
VOV.VN - Ngày 28/5, Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của đại sứ quán tại Kiev, bất chấp cảnh báo từ Nga rằng các nhà ngoại giao nước ngoài ở lại thủ đô Ukraine có nguy cơ ảnh hưởng bởi các cuộc không kích.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết hiện "không có thay đổi nào trong hoạt động" và bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đang đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Kiev. Tuyên bố nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Mỹ luôn đặt ưu tiên cao nhất cho an toàn của công dân và nhân viên ngoại giao Mỹ, đồng thời thường xuyên đánh giá tình hình an ninh tại Kiev.

Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo với ông rằng Kiev sẽ trở thành "một nơi rất nguy hiểm" trong thời gian tới. Ngoại trưởng Marco Rubio xác nhận nhân viên ngoại giao Mỹ tại Ukraine đã được thông báo về mức độ rủi ro gia tăng, song không cho biết Washington có ban hành lệnh sơ tán hay không.

my khang dinh van duy tri dai su quan tai kiev hinh anh 1
Một cuộc tập kích của Nga vào Kiev. (Ảnh: Reuters)

Quyết định của Mỹ tương tự lập trường của nhiều nước Liên minh châu Âu EU khi tiếp tục duy trì hiện diện ngoại giao tại Kiev bất chấp lời kêu gọi rời đi từ Moscow.

Theo giới chức Ukraine, cuối tuần qua Nga đã phóng hơn 80 tên lửa vào Kiev, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Bộ Ngoại giao Nga sau đó kêu gọi các nhà ngoại giao và công dân nước ngoài rời Kiev "càng sớm càng tốt", cảnh báo họ có thể bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Ukraine.

Quang Trung/VOV-Washington
Nga tuyên bố "giọt nước tràn ly", cảnh báo tấn công có hệ thống vào Kiev

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố vụ tấn công của Ukraine nhằm vào ký túc xá một trường đại học ở thị trấn Starobelsk tuần trước là “giọt nước tràn ly”, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ tiến hành “các cuộc tấn công có hệ thống” nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp thủ đô Kiev.

Xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine khiến 6 người tử vong

VOV.VN - Một nam giới sử dụng súng tự động đã bắn chết 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ, giới chức cho biết. Ít nhất 14 người khác đã bị thương và được nhập viện.

Thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu đợt tấn công tên lửa quy mô lớn

VOV.VN - Rạng sáng 12/2, thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu một đợt tấn công “quy mô lớn” bằng tên lửa từ Nga, khiến nhiều công trình bị đánh trúng, theo thông tin từ các quan chức địa phương.

