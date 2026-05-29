Mỹ khẳng định vẫn duy trì đại sứ quán tại Kiev

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết hiện "không có thay đổi nào trong hoạt động" và bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đang đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Kiev. Tuyên bố nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Mỹ luôn đặt ưu tiên cao nhất cho an toàn của công dân và nhân viên ngoại giao Mỹ, đồng thời thường xuyên đánh giá tình hình an ninh tại Kiev.

Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo với ông rằng Kiev sẽ trở thành "một nơi rất nguy hiểm" trong thời gian tới. Ngoại trưởng Marco Rubio xác nhận nhân viên ngoại giao Mỹ tại Ukraine đã được thông báo về mức độ rủi ro gia tăng, song không cho biết Washington có ban hành lệnh sơ tán hay không.

Một cuộc tập kích của Nga vào Kiev. (Ảnh: Reuters)

Quyết định của Mỹ tương tự lập trường của nhiều nước Liên minh châu Âu EU khi tiếp tục duy trì hiện diện ngoại giao tại Kiev bất chấp lời kêu gọi rời đi từ Moscow.

Theo giới chức Ukraine, cuối tuần qua Nga đã phóng hơn 80 tên lửa vào Kiev, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Bộ Ngoại giao Nga sau đó kêu gọi các nhà ngoại giao và công dân nước ngoài rời Kiev "càng sớm càng tốt", cảnh báo họ có thể bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Ukraine.