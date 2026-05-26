Ngoại trưởng Nga thông báo với Mỹ về khả năng đáp trả quân sự tại Kiev

Thứ Ba, 05:28, 26/05/2026
VOV.VN - Ngày 25/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tiến hành điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, thông báo về lập trường và các bước đi dự kiến của Nga trước tình hình leo thang xung quanh cuộc xung đột tại Ukraine.

Tại cuộc điện đàm, theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Putin, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã chính thức thông báo với phía Mỹ rằng, để đáp trả các cuộc tấn công mà phía Nga gọi là “khủng bố”, do chính quyền Kiev tiến hành, nhằm vào dân thường và các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga bắt đầu tiến hành các đòn tập kích có hệ thống và liên tiếp nhằm vào các mục tiêu tại Kiev, bao gồm những cơ sở được sử dụng phục vụ cho lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các trung tâm ra quyết định liên quan.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Lavrov đề cập tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khuyến nghị các quốc gia có cơ quan đại diện tại Kiev, thủ đô Ukraine, trong đó có Mỹ, bảo đảm sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Kiev.

Ông Lavrov cũng nhắc lại các thỏa thuận đạt được ở cấp cao liên quan tới xung đột Ukraine. Ông bày tỏ quan ngại rằng, những động thái gần đây có nguy cơ làm suy yếu triển vọng đạt được một giải pháp lâu dài cho xung đột Ukraine, dựa trên sự cân bằng lợi ích của các bên liên quan.

Hai vị Ngoại trưởng cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và khẳng định mong muốn tiếp tục nỗ lực bình thường hóa hoạt động ngoại giao song phương, bất chấp những khác biệt còn tồn tại.

Thu Hà/VOV-Moscow
EU tìm kiếm vai trò lớn hơn trong đàm phán với Nga
VOV.VN - Trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine chưa đạt đột phá rõ ràng, châu Âu ngày càng lo ngại về nguy cơ bị gạt ra bên lề trong việc định hình trật tự an ninh khu vực hậu xung đột.

Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công

Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga

Nga giảm tốc giữa lúc Ukraine tăng đòn phản kích: Cục diện đang đảo chiều?

