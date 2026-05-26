Ngoại trưởng Nga thông báo với Mỹ về khả năng đáp trả quân sự tại Kiev

Tại cuộc điện đàm, theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Putin, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã chính thức thông báo với phía Mỹ rằng, để đáp trả các cuộc tấn công mà phía Nga gọi là “khủng bố”, do chính quyền Kiev tiến hành, nhằm vào dân thường và các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga bắt đầu tiến hành các đòn tập kích có hệ thống và liên tiếp nhằm vào các mục tiêu tại Kiev, bao gồm những cơ sở được sử dụng phục vụ cho lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các trung tâm ra quyết định liên quan.

Ngoại trưởng Lavrov đề cập tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khuyến nghị các quốc gia có cơ quan đại diện tại Kiev, thủ đô Ukraine, trong đó có Mỹ, bảo đảm sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Kiev.

Ông Lavrov cũng nhắc lại các thỏa thuận đạt được ở cấp cao liên quan tới xung đột Ukraine. Ông bày tỏ quan ngại rằng, những động thái gần đây có nguy cơ làm suy yếu triển vọng đạt được một giải pháp lâu dài cho xung đột Ukraine, dựa trên sự cân bằng lợi ích của các bên liên quan.

Hai vị Ngoại trưởng cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và khẳng định mong muốn tiếp tục nỗ lực bình thường hóa hoạt động ngoại giao song phương, bất chấp những khác biệt còn tồn tại.