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Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran khi xung đột lan ra nhiều nước Vùng Vịnh

Thứ Năm, 10:06, 30/07/2026
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VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 29/7 xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu bước leo thang mới của cuộc xung đột kéo dài 5 tháng tại Trung Đông. Đây là đợt không kích đầu tiên của Mỹ sau khoảng 5 ngày tạm dừng chiến dịch oanh kích, vốn được cho nhằm tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao.

 

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 20h ngày 29/7 (giờ miền Đông nước Mỹ), đồng thời khẳng định đây là phản ứng trước các vụ tấn công bất thành bằng tên lửa của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông một ngày trước đó.

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Trực thăng quân sự và binh lính Mỹ trên một tàu sân bay đang hoạt động tại biển Arab (Ảnh: Reuters)

Động thái quân sự mới diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ "giáng một đòn rất mạnh" vào Iran, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng theo đuổi một thỏa thuận hòa bình với Tehran nếu có cơ hội.

Trước đó cùng ngày, một máy bay không người lái đã tấn công một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thuộc sở hữu của Mỹ tại cảng Damietta trên bờ Địa Trung Hải của Ai Cập. Bộ Dầu mỏ Ai Cập xác nhận xảy ra hỏa hoạn tại cảng nhưng chưa xác định nguyên nhân, trong khi chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Song song với đó, lực lượng Mỹ và Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các nhóm vũ trang thân Iran tại miền Đông Iraq. Trước đó, Iran xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Jordan và tiến hành các hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý tuyến hàng hải chiến lược này.

Các diễn biến mới làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng sau khi lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia từ tuần trước.

Lo ngại xung đột leo thang đã khiến thị trường năng lượng phản ứng mạnh. Giá dầu Brent trong phiên 29/7 tăng hơn 8%, vượt mốc 90 USD/thùng, đánh dấu một trong những phiên tăng mạnh nhất kể từ khi cuộc chiến bùng phát, khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz có thể tiếp tục bị gián đoạn.

Quang Trung/VOV-Washington
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