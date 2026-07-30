4 lính Vệ binh cách mạng Iran tử vong khi Mỹ và Saudi Arabia tập kích Iraq

Hasan Ghamari, phó thống đốc tỉnh Markazi (Iran) phụ trách các vấn đề chính trị, an ninh và xã hội, nói với hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) rằng bốn người này đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các nghi lễ hành hương Arbaeen khi họ thiệt mạng ở tỉnh Diyala, miền đông Iraq.

Đòn không kích của Mỹ. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Lễ Arbaeen đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ quốc tang 40 ngày tưởng niệm cái chết của Imam Hussein, cháu trai của Nhà tiên tri Mohammed, vào thế kỷ thứ bảy.

Ông Ghamari đã công bố tên của bốn người mà ông xác định là thành viên của IRGC.

Phát ngôn viên của văn phòng truyền thông Lực lượng Huy động nhân dân (PMF) Iraq, Kareem al-Kinani, nói với CNN hôm 29/7 rằng 6 người hành hương Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích.

“Bất kể nghề nghiệp của họ ở Iran, 6 người này đã vào Iraq với tư cách là người hành hương chứ không phải là chiến binh hay cố vấn, như một số người đã tuyên bố,” al-Kinani nói.

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ và Saudi Arabia vào rạng sáng 29/7 giờ địa phương, theo PMF, một nhóm các lực lượng dân quân liên kết với Iran.