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Thời sự quốc tế sáng 30/7: Mỹ - Saudi Arabia tiêu diệt các mục tiêu thân Iran

Thứ Năm, 08:19, 30/07/2026
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VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ và Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc không kích chính xác nhằm vào nhiều mục tiêu của các nhóm vũ trang được thân Iran tại Iraq, sau khi xảy ra hơn 30 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

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Israel cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Quân đội Israel hôm qua (29/7) cáo buộc Hezbollah vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, cho biết lực lượng này đã bắn 1 máy bay không người lái vào một phương tiện quân sự của Israel ở miền Nam Lebanon.

PV/VOV.VN
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