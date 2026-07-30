Thời sự quốc tế sáng 30/7: Mỹ - Saudi Arabia tiêu diệt các mục tiêu thân Iran

VOV.VN - Quân đội Israel hôm qua (29/7) cáo buộc Hezbollah vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, cho biết lực lượng này đã bắn 1 máy bay không người lái vào một phương tiện quân sự của Israel ở miền Nam Lebanon.
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VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ đang tiến hành tập kích các mục tiêu của Iran để đáp trả vụ tấn công của Tehran nhằm vào lực lượng Mỹ một ngày trước đó.
VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ đang tiến hành tập kích các mục tiêu của Iran để đáp trả vụ tấn công của Tehran nhằm vào lực lượng Mỹ một ngày trước đó.
VOV.VN - Một quan chức Iran vừa cho biết bốn thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong trong các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia vào Iraq hôm 29/7.
VOV.VN - Một quan chức Iran vừa cho biết bốn thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong trong các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia vào Iraq hôm 29/7.
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