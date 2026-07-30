Thời sự quốc tế sáng 30/7: Mỹ - Saudi Arabia tiêu diệt các mục tiêu thân Iran

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ và Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc không kích chính xác nhằm vào nhiều mục tiêu của các nhóm vũ trang được thân Iran tại Iraq, sau khi xảy ra hơn 30 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).