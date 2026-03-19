Niềm tin ít ỏi bị phá vỡ, bất ổn ở Trung Đông leo thang nguy hiểm

Các đòn đánh trả đũa của Tehran diễn ra sau khi Israel hôm qua (18/3) tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib và nước này được cho là tấn công mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới South Pars ở Iran. Những diễn biến mới nhất này tiếp tục làm gia tăng áp lực lên huyết mạch kinh tế của khu vực: năng lượng.

Cơ sở lọc dầu tại mỏ khí đốt South Pars. Ảnh: AP

Nguy cơ các nước Vùng Vịnh tham chiến

Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đều lên án các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các cơ sở năng lượng của họ. Nhà ngoại giao hàng đầu của Saudi Arabia thậm chí tuyên bố rằng, các cuộc tấn công nhằm vào nước này đồng nghĩa với việc “niềm tin ít ỏi trước đây đã hoàn toàn bị phá vỡ”.

Vẫn chưa rõ các quốc gia Vùng Vịnh có thể thực hiện những bước đi quân sự nào khi họ vẫn đang tìm cách không tham gia cùng với Mỹ và Israel trong cuộc chiến, hiện đã bước sang tuần thứ ba. Mặc dù Israel không nhận trách nhiệm về vụ tấn công mỏ khí đốt South Pars, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã hứa hẹn sẽ có thêm nhiều “bất ngờ” sau khi tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã lên tiếng cảnh báo về “những hậu quả không thể kiểm soát” có thể “nhấn chìm toàn thế giới” sau vụ tấn công nhằm vào mỏ khí đốt South Pars.

Tại Washington, Tổng thống Donald Trump cho biết Israel sẽ không tấn công South Pars thêm nữa, nhưng cảnh báo rằng nếu Iran tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Qatar, Mỹ sẽ trả đũa và “phá hủy toàn bộ” mỏ khí đốt này.

"Tôi không muốn cho phép mức độ bạo lực và phá hủy như vậy xảy ra, bởi những hệ lụy lâu dài với tương lai của Iran. Nhưng nếu các cơ sở LNG của Qatar tiếp tục bị tấn công, tôi sẽ không do dự thực hiện điều đó”, ông Trump cho hay.

Trong bối cảnh các vụ tấn công vào nguồn cung cấp năng lượng chính gia tăng, giá dầu thế giới đã tăng vọt.

Theo một nguồn tin thân cận, Mỹ đã được thông báo về kế hoạch của Israel tấn công mỏ khí đốt tự nhiên South Pars của Iran, nhưng không tham gia. Nguồn giấu tên này không cho biết liệu chính quyền ông Trump có đồng ý với quyết định của Israel tấn công mỏ khí đốt hay không — một phần của nguồn tài nguyên khí đốt lớn nhất thế giới và là trụ cột trong nguồn cung năng lượng của Iran.

Saudi Arabia tuyên bố “bảo lưu quyền tiến hành hành động quân sự” nhằm vào Iran VOV.VN - Sau cuộc họp với ngoại trưởng các nước Arab và Hồi giáo bàn về các vụ tấn công của Tehran trong khu vực, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng thân Faisal bin Farhan, ngày 19/3 cho biết Riyadh “bảo lưu quyền tiến hành hành động quân sự” đối với Iran.

Đòn đánh vào các cơ sở năng lượng

Iran đã leo thang tấn công vào các cơ sở năng lượng của các nước láng giềng Vùng Vịnh, nhắm vào các cơ sở khí đốt ở Qatar sau khi Israel tấn công mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi South Pars. Đáp lại, Qatar đã ra lệnh cho các quan chức Đại sứ quán Iran rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ.

Công ty Qatar Energy cho biết trên kênh X rằng một tên lửa đã bắn trúng cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng khổng lồ Ras Laffan của họ, gây ra một vụ hỏa hoạn gây thiệt hại “trên diện rộng” trước khi được dập tắt. Công ty này hiện đã phải tạm ngừng sản xuất tại cơ sở Ras Laffan.

Cùng ngày, Qatar Energy cũng thông báo về các cuộc tấn công tên lửa của Iran, gây thiệt hại cho nhiều địa điểm khí đốt tự nhiên hóa lỏng khác nhưng không có thương vong và “các đội cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy”.

Tehran cũng tấn công cơ sở khí đốt Habshan và mỏ Bab ở UAE, điều mà chính phủ nước này gọi là "sự leo thang nguy hiểm".

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh của quân đội Anh cho biết, một con tàu đang neo đậu ở ngoài khơi Khor Fakkan thuộc UAE, gần cửa eo biển Hormuz đã bị “trúng một vật thể lạ, gây ra hỏa hoạn trên tàu”. Cho đến nay, hơn 20 tàu đã bị tấn công trong cuộc chiến khi Tehran cố gắng đóng cửa hiệu quả tuyến đường thủy này. Iran khẳng định tuyến đường thủy qua eo biển Hormuz vẫn mở, chỉ là không mở cho Mỹ hoặc các đồng minh của họ.

Các cuộc tấn công vào Qatar và UAE đang gia tăng áp lực lên các quốc gia Vùng Vịnh, những nước đã phải phòng thủ trước các cuộc tấn công của Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2 nhưng chưa có bất kỳ hành động tấn công trả đũa nào chống lại Iran.

Theo số liệu thống kê mới nhất, hơn 1.300 người ở Iran đã thiệt mạng trong cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động. Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah cũng đã khiến hơn 1 triệu người Lebanon phải di tản – tương đương khoảng 20% ​​dân số – theo chính phủ Lebanon, và 968 người đã thiệt mạng.

Tại Israel, 14 người đã thiệt mạng do tên lửa của Iran. Ít nhất 13 binh sĩ Mỹ đã tử vong vì cuộc chiến với Iran.