Mỹ muốn Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham luôn là điều kiện được hiểu ngầm trong các cuộc đàm phán về hợp tác hạt nhân giữa hai nước. Ông nhấn mạnh Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cũng như phía Saudi Arabia đều nắm rõ điều này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu từ Nhà Trắng tối 16/7/2026 (theo giờ địa phương). Ảnh: AP

Tuyên bố được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Bộ Năng lượng Mỹ thông báo Bộ trưởng Chris Wright và Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, đã ký một thỏa thuận khung về việc phát triển các lò phản ứng hạt nhân thương mại đầu tiên tại quốc gia vùng Vịnh. Thỏa thuận sẽ được trình Quốc hội Mỹ xem xét theo quy định.

Ông Trump cho biết, Washington sẽ chỉ tiếp tục triển khai chương trình hợp tác hạt nhân dân sự nếu Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham - khuôn khổ bình thường hóa quan hệ giữa Israel với một số quốc gia Arab do Mỹ làm trung gian từ năm 2020. Theo Tổng thống Trump, ông tin Saudi Arabia cuối cùng sẽ chấp nhận điều kiện này và hai bên vẫn có thể triển khai chương trình hạt nhân dân sự trong tương lai.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã nhiều lần thúc đẩy một thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Saudi Arabia. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng theo đuổi mục tiêu tương tự, đồng thời tìm cách gắn thỏa thuận này với tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Riyadh và Tel Aviv.

Tuy nhiên, Saudi Arabia đến nay vẫn chưa ký kết Hiệp định Abraham. Riyadh nhiều lần khẳng định chỉ xem xét công nhận Israel khi có một lộ trình rõ ràng và không thể đảo ngược hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Phía Saudi Arabia hiện chưa đưa ra bình luận về điều kiện mới mà Tổng thống Trump đưa ra.