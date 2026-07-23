Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết thỏa thuận “sẽ được phê duyệt”, nhưng nhấn mạnh việc này “hoàn toàn phụ thuộc vào việc Saudi Arabia có tham gia Hiệp định Abraham” mà ông mô tả là “rất thành công” hay không.

Trước đó, ngày 22/7, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và người đồng cấp Saudi Arabia đã ký thỏa thuận hợp tác, mở đường cho Riyadh phát triển chương trình hạt nhân dân sự.

Ông Trump đặt điều kiện mới với thỏa thuận hạt nhân Saudi Arabia. Ảnh: AP

Thỏa thuận ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ một số quan chức Israel và được dự báo sẽ đối mặt với quá trình xem xét kỹ lưỡng tại Quốc hội Mỹ.

Theo CNN, thỏa thuận có thể cho phép Saudi Arabia tự làm giàu nhiên liệu phục vụ các lò phản ứng hạt nhân dân sự. Văn kiện cũng quy định một số giới hạn đối với phạm vi các hoạt động thanh sát có thể được tiến hành đối với chương trình hạt nhân của Saudi Arabia.

Một quan chức Mỹ cho biết Saudi Arabia không bị yêu cầu ký Nghị định thư bổ sung của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - thỏa thuận tiêu chuẩn nhằm tăng cường cơ chế thanh sát hạt nhân. Trước đó, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã ký văn kiện này vào năm 2009 khi đạt được thỏa thuận hợp tác hạt nhân được coi là “tiêu chuẩn vàng” với Mỹ.

Trong bài đăng, ông Trump khẳng định chương trình hợp tác sẽ không bao gồm hoạt động làm giàu vật liệu hạt nhân.

Saudi Arabia từ trước đến nay vẫn tỏ ra dè dặt trước các nỗ lực tham gia Hiệp định Abraham - sáng kiến được khởi động trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump nhằm thúc đẩy bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và các nước Arab ở Trung Đông, đồng thời tiếp tục được mở rộng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Hiện chưa rõ tuyên bố mới của ông Trump trên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thỏa thuận đã được ký kết.