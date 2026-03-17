中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran không chấp nhận ngừng bắn, UAE và Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tập kích dữ dội

Thứ Ba, 21:59, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày thứ 18 của cuộc chiến Trung Đông, Iran tiếp tục đáp trả mạnh mẽ hành vi gây hấn của Mỹ và Israel, bao gồm các cuộc tấn công dữ dội vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Tehran cũng tuyên bố không ngừng bắn và yêu cầu Washington phải tiến hành bồi thường.

Truyền thông Israel cho biết, tính đến đầu giờ chiều 17/3 (giờ địa phương), Iran đã tiến hành tổng cộng 6 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Hầu hết tên lửa của Iran phóng đi hôm nay là loại mang đạn chùm với phạm vi tác động lớn. Chưa có báo cáo về thương vong, nhưng thiệt hại vật chất bước đầu ghi nhận tại nhiều địa điểm ở khu vực miền Trung Israel.  

Ngoài Israel, Iran cũng đẩy mạnh tập kích các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự và các lợi ích của Mỹ. Trong đó, Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE), tiếp tục là mục tiêu tấn công dữ dội nhất. Bộ Quốc phòng UAE trưa nay cho biết, chỉ trong nửa ngày 17/3, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo cùng 45 máy bay không người lái của Iran. Tính từ đầu xung đột ngày 28/2, UAE đã đánh chặn tổng cộng 314 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.672 UAV phóng đi từ Iran.

iran khong chap nhan ngung ban, uae va Dai su quan my o iraq bi tap kich du doi hinh anh 1
Khói bốc lên sau các vụ tấn công tên lửa được cho là do Iran thực hiện. (Ảnh: Reuters)

Tại Iraq, cơ quan an ninh nước này xác nhận trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, đã hứng chịu đợt tấn công dữ dội bằng tên lửa và UAV hồi sáng sớm nay. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn bùng phát bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ, trong khi hệ thống phòng không liên tục khai hỏa để đánh chặn các UAV. Chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do cuộc tấn công gây ra. Cũng chưa rõ đợt tập kích hôm nay do Iran hay các nhóm vũ trang ở Iraq tiến hành.

Về phía Iran, một quan chức cấp cao giấu tên sáng nay cho biết Đại giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei đã bác bỏ đề xuất do 2 quốc gia trung gian đưa ra về hạ nhiệt căng thẳng hay thực thi ngừng bắn với Mỹ. Quan chức Iran khẳng định trong cuộc trao đổi đầu tiên về chính sách đối ngoại của Iran kể từ khi được bầu làm lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei đã thể hiện lập trường rất cứng rắn và nghiêm túc về cuộc chiến hiện nay. Theo một quan chức Iran giấu tên, lãnh đạo tối cao khẳng định "chưa phải thời điểm thích hợp để thiết lập hòa bình" cho đến khi Mỹ và Israel "chấp nhận thất bại và bồi thường". 

Về phía Israel, Lực lượng Phòng vệ (IDF) trưa nay ra thông báo khẳng định đòn tập kích của không quân Israel vào thủ đô Tehran đêm qua, đã hạ sát Thư kí Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani, cùng chỉ huy lực lượng bán vũ trang Basij Gholamreza Soleimani. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hồi sáng nay cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Iran cũng như các nguồn tin độc lập xác nhận.

iran khong chap nhan ngung ban, uae va Dai su quan my o iraq bi tap kich du doi hinh anh 2
Sự leo thang căng thẳng giữa Hezbollah và Israel trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran. (Ảnh: Reuters)

Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran sáng 28/2, hơn 8 tháng sau khi khơi mào cuộc chiến 12 ngày đêm hồi tháng 6/2025. Theo một số báo cáo, chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel vào Iran, đã khiến hơn 20.000 người thương vong, trong đó gần 1.400 người chết, cùng khoảng hơn 3 triệu người phải đi sơ tán. Một báo cáo công bố hôm nay của Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo: nếu chiến tranh Iran kéo dài đến tháng 6/2026, thế giới sẽ có thêm khoảng 45 triệu người đối mặt nạn đói trầm trọng.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran Israel xung đột chiến sự Trung Đông an ninh khu vực Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc điều tra vụ tấn công trường nữ sinh tại Iran

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã khởi động cuộc điều tra vụ tấn công tên lửa nhằm vào một trường học tại Iran, khiến hàng trăm trẻ em thiệt mạng. Vụ việc làm dấy lên lo ngại sâu sắc về thương vong đối với dân thường trong bối cảnh xung đột leo thang tại khu vực.

Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát

VOV.VN - Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố đã bị hạ sát vào tối 16/3, đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran trong những tháng gần đây.

Chiến sự tại Iran có thể định hình lại cục diện năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Xung đột tại Iran đang làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và buộc các quốc gia phải điều chỉnh chiến lược. Từ chạy đua nguồn cung đến thúc đẩy năng lượng sạch, thế giới đứng trước những lựa chọn mang tính bước ngoặt.

EU cảnh báo rủi ro toàn cầu từ eo biển Hormuz

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục nhấn mạnh giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Iran, trong bối cảnh rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz đe dọa nguồn cung dầu mỏ, gây tác động dây chuyền tới năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ