Iran không chấp nhận ngừng bắn, UAE và Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tập kích dữ dội

Truyền thông Israel cho biết, tính đến đầu giờ chiều 17/3 (giờ địa phương), Iran đã tiến hành tổng cộng 6 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Hầu hết tên lửa của Iran phóng đi hôm nay là loại mang đạn chùm với phạm vi tác động lớn. Chưa có báo cáo về thương vong, nhưng thiệt hại vật chất bước đầu ghi nhận tại nhiều địa điểm ở khu vực miền Trung Israel.

Ngoài Israel, Iran cũng đẩy mạnh tập kích các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự và các lợi ích của Mỹ. Trong đó, Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE), tiếp tục là mục tiêu tấn công dữ dội nhất. Bộ Quốc phòng UAE trưa nay cho biết, chỉ trong nửa ngày 17/3, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo cùng 45 máy bay không người lái của Iran. Tính từ đầu xung đột ngày 28/2, UAE đã đánh chặn tổng cộng 314 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.672 UAV phóng đi từ Iran.

Khói bốc lên sau các vụ tấn công tên lửa được cho là do Iran thực hiện. (Ảnh: Reuters)

Tại Iraq, cơ quan an ninh nước này xác nhận trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, đã hứng chịu đợt tấn công dữ dội bằng tên lửa và UAV hồi sáng sớm nay. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn bùng phát bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ, trong khi hệ thống phòng không liên tục khai hỏa để đánh chặn các UAV. Chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do cuộc tấn công gây ra. Cũng chưa rõ đợt tập kích hôm nay do Iran hay các nhóm vũ trang ở Iraq tiến hành.

Về phía Iran, một quan chức cấp cao giấu tên sáng nay cho biết Đại giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei đã bác bỏ đề xuất do 2 quốc gia trung gian đưa ra về hạ nhiệt căng thẳng hay thực thi ngừng bắn với Mỹ. Quan chức Iran khẳng định trong cuộc trao đổi đầu tiên về chính sách đối ngoại của Iran kể từ khi được bầu làm lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei đã thể hiện lập trường rất cứng rắn và nghiêm túc về cuộc chiến hiện nay. Theo một quan chức Iran giấu tên, lãnh đạo tối cao khẳng định "chưa phải thời điểm thích hợp để thiết lập hòa bình" cho đến khi Mỹ và Israel "chấp nhận thất bại và bồi thường".

Về phía Israel, Lực lượng Phòng vệ (IDF) trưa nay ra thông báo khẳng định đòn tập kích của không quân Israel vào thủ đô Tehran đêm qua, đã hạ sát Thư kí Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani, cùng chỉ huy lực lượng bán vũ trang Basij Gholamreza Soleimani. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hồi sáng nay cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Iran cũng như các nguồn tin độc lập xác nhận.

Sự leo thang căng thẳng giữa Hezbollah và Israel trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran. (Ảnh: Reuters)

Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran sáng 28/2, hơn 8 tháng sau khi khơi mào cuộc chiến 12 ngày đêm hồi tháng 6/2025. Theo một số báo cáo, chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel vào Iran, đã khiến hơn 20.000 người thương vong, trong đó gần 1.400 người chết, cùng khoảng hơn 3 triệu người phải đi sơ tán. Một báo cáo công bố hôm nay của Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo: nếu chiến tranh Iran kéo dài đến tháng 6/2026, thế giới sẽ có thêm khoảng 45 triệu người đối mặt nạn đói trầm trọng.