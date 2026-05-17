  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ nêu 5 điều kiện đàm phán với Iran

Chủ Nhật, 21:33, 17/05/2026
VOV.VN - Mỹ được cho là đã yêu cầu Iran giao nộp 400kg uranium làm giàu và giới hạn năng lực hạt nhân của nước này, trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Đây là hai trong số năm điều kiện chính được phía Mỹ đưa ra với Iran trong các cuộc tiếp xúc vừa qua. Ngoài ra, Washington còn từ chối bồi thường cho Iran về những tổn thất do các lệnh trừng phạt và quyết định chính sách trước đó gây ra. Thông tin do hãng thông tấn Fars của Iran vừa công bố ngày 17/5.

Một điều kiện khác được đề cập trong báo cáo là chỉ duy nhất một trong số các cơ sở hạt nhân hiện tại của Iran được phép hoạt động trong tương lai. Mỹ cũng được cho là đã từ chối việc giải phóng ngay cả 25% tài sản ở nước ngoài bị đóng băng của nước Cộng hòa Hồi giáo. Thêm vào đó, Mỹ đã gắn việc chấm dứt các cuộc xung đột trên nhiều mặt trận với việc tiếp tục và hoàn thành các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu tại một cuộc họp báo ở New Delhi, Ấn Độ ngày 15/5 (Nguồn: Reuters)

Ở chiều ngược lại, Tehran cũng đã đưa ra năm điều kiện tiên quyết nhằm “xây dựng lòng tin” cho bất kỳ cuộc đàm phán nào. Những điều kiện này bao gồm chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là ở Lebanon; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran và giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran.

Iran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra và công nhận chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới. Người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran đã cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào mới sẽ bị đáp trả bằng "những đòn đánh tàn khốc và nghiêm trọng hơn".

Bình luận về các điều kiện mà Mỹ đưa ra, hãng thông tấn Mehr cho rằng: “Mỹ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ hữu hình nào, lại muốn đạt được những nhượng bộ mà họ đã không đạt được trong giao tranh. Điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán”.

Phan Tùng/VOV.VN
Tin liên quan

Ông Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ nhưng cũng đồng thời cảnh báo, “nếu Iran không làm vậy, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Nguy cơ ông Trump phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Iran vẫn hiện hữu
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có chuyến thăm được đánh giá là thành công tới Trung Quốc. Và giờ đây, ông sẽ có thể “toàn tâm, toàn ý” giải quyết một hồ sơ nóng khác của nước Mỹ: đạt thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Iran.

Iran sắp áp cơ chế mới tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Iran cho biết sắp công bố cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm việc thu phí đối với các dịch vụ chuyên biệt và hạn chế tàu thuyền từ các quốc gia bị xem là thù địch.

Mỹ và Israel chuẩn bị nối lại tấn công Iran vào tuần tới
VOV.VN - Theo tờ New York Times, Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran và chiến sự có thể bùng phát trở lại ngay trong tuần tới.

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/5: Ông Trump gây sức ép, Iran quyết giữ vững lập trường
VOV.VN - Trong năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng ngay cách đàm phán mạnh bạo và gây sốc để buộc nhiều quốc gia nhượng bộ trong các vấn đề, từ thuế quan tới xung đột vũ trang. Tuy vậy, trong xung đột ở Trung Đông hiện nay, Mỹ vẫn chưa thể đạt được mục tiêu đề ra.

