Mỹ nêu 5 điều kiện đàm phán với Iran

Đây là hai trong số năm điều kiện chính được phía Mỹ đưa ra với Iran trong các cuộc tiếp xúc vừa qua. Ngoài ra, Washington còn từ chối bồi thường cho Iran về những tổn thất do các lệnh trừng phạt và quyết định chính sách trước đó gây ra. Thông tin do hãng thông tấn Fars của Iran vừa công bố ngày 17/5.

Một điều kiện khác được đề cập trong báo cáo là chỉ duy nhất một trong số các cơ sở hạt nhân hiện tại của Iran được phép hoạt động trong tương lai. Mỹ cũng được cho là đã từ chối việc giải phóng ngay cả 25% tài sản ở nước ngoài bị đóng băng của nước Cộng hòa Hồi giáo. Thêm vào đó, Mỹ đã gắn việc chấm dứt các cuộc xung đột trên nhiều mặt trận với việc tiếp tục và hoàn thành các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu tại một cuộc họp báo ở New Delhi, Ấn Độ ngày 15/5 (Nguồn: Reuters)

Ở chiều ngược lại, Tehran cũng đã đưa ra năm điều kiện tiên quyết nhằm “xây dựng lòng tin” cho bất kỳ cuộc đàm phán nào. Những điều kiện này bao gồm chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là ở Lebanon; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran và giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran.

Iran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra và công nhận chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới. Người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran đã cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào mới sẽ bị đáp trả bằng "những đòn đánh tàn khốc và nghiêm trọng hơn".

Bình luận về các điều kiện mà Mỹ đưa ra, hãng thông tấn Mehr cho rằng: “Mỹ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ hữu hình nào, lại muốn đạt được những nhượng bộ mà họ đã không đạt được trong giao tranh. Điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán”.