Ông Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ

Hãng tin Anadolu dẫn lại lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có “mối quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận” khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này bế tắc và cuộc xung đột Mỹ - Iran đang diễn ra vẫn chưa được giải quyết.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài truyền hình Pháp BFMTV hôm 16/5, Tổng thống Trump cho biết ông không chắc liệu một thỏa thuận có sớm đạt được hay không. “Tôi không biết. Nếu họ không làm vậy, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Họ quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận”, Tổng thống Mỹ nói với phóng viên BFMTV tại Mỹ.

Theo một số báo cáo truyền thông, ông Trump dự kiến ​​sẽ quyết định trong những giờ tới liệu có nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hay không, khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và giải quyết chương trình hạt nhân của Iran cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả.

Căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích Iran vào ngày 28/2, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel và các đồng minh của Mỹ ở các nước vùng Vịnh, cùng với việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4 thông qua sự trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán ở Islamabad đã không dẫn tới một thỏa thuận lâu dài. Sau đó, ông Trump đã gia hạn thỏa thuận đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu thuyền đến hoặc rời khỏi các hải cảng của Iran qua tuyến đường thủy huyết mạch này.