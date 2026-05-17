Ông Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ

Chủ Nhật, 09:35, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ nhưng cũng đồng thời cảnh báo, “nếu Iran không làm vậy, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Hãng tin Anadolu dẫn lại lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có “mối quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận” khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này bế tắc và cuộc xung đột Mỹ - Iran đang diễn ra vẫn chưa được giải quyết.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài truyền hình Pháp BFMTV hôm 16/5, Tổng thống Trump cho biết ông không chắc liệu một thỏa thuận có sớm đạt được hay không. “Tôi không biết. Nếu họ không làm vậy, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Họ quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận”, Tổng thống Mỹ nói với phóng viên BFMTV tại Mỹ.

Theo một số báo cáo truyền thông, ông Trump dự kiến ​​sẽ quyết định trong những giờ tới liệu có nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hay không, khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và giải quyết chương trình hạt nhân của Iran cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả.

Căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích Iran vào ngày 28/2, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel và các đồng minh của Mỹ ở các nước vùng Vịnh, cùng với việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4 thông qua sự trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán ở Islamabad đã không dẫn tới một thỏa thuận lâu dài. Sau đó, ông Trump đã gia hạn thỏa thuận đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu thuyền đến hoặc rời khỏi các hải cảng của Iran qua tuyến đường thủy huyết mạch này.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tin liên quan

Iran sắp áp cơ chế mới tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran cho biết sắp công bố cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm việc thu phí đối với các dịch vụ chuyên biệt và hạn chế tàu thuyền từ các quốc gia bị xem là thù địch.

Nguy cơ ông Trump phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Iran vẫn hiện hữu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có chuyến thăm được đánh giá là thành công tới Trung Quốc. Và giờ đây, ông sẽ có thể “toàn tâm, toàn ý” giải quyết một hồ sơ nóng khác của nước Mỹ: đạt thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Iran.

Ông Vance: Mỹ đang “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran

VOV.VN - Phó Tổng thống JD Vance hôm 13/5 cho biết các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ vẫn đang “đạt được tiến triển” trong các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, bất chấp một loạt phản hồi không thuận từ Tehran trong những tuần gần đây.

Mỹ cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 13/5 nói với các nhà lập pháp rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định rằng nước này chỉ còn “vài tuần nữa” là có thể làm giàu một tấn uranium lên mức độ chế tạo vũ khí.

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

