Mỹ - Nhật hợp tác khoáng sản, năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra “rất kịp thời” khi thế giới đang đối mặt với những biến động lớn. Bà cảnh báo rằng tình hình bất ổn tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến eo Hormuz, có thể gây ra cú sốc nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Bà Takaichi cũng dành những lời ca ngợi Tổng thống Mỹ Donand Trump, cho rằng chỉ ông Trump mới có thể mang lại hoà bình cho thế giới, đồng thời khẳng định, Nhật Bản phản đối mạnh mẽ các hành động quân sự của Iran và việc phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược. Theo bà, việc Iran theo đuổi chương trình hạt nhân là điều “không bao giờ được phép xảy ra”, và Tokyo đang tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm giảm leo thang căng thẳng.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết, trọng tâm thảo luận giữa hai bên sẽ là thương mại và năng lượng, đặc biệt là xuất khẩu dầu và khí tự nhiên sang Nhật Bản. Ông nhấn mạnh, Nhật Bản là một khách hàng lớn của Mỹ, bang Alaska là nguồn cung có lợi thế về địa lý, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định, quan hệ song phương đang ở mức “rất tốt”, đồng thời cho rằng, Nhật Bản đang tích cực trong hợp tác kinh tế và an ninh với Washington, cho biết ông tin rằng, Nhật Bản "thực sự đang nỗ lực" trong vấn đề Iran, không giống như liên minh NATO.

Liên quan đến cuộc xung đột với Iran, ông Trump tiếp tục đưa ra những phát biểu cứng rắn, cho rằng Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Tehran. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận các rủi ro kinh tế, đặc biệt là việc giá dầu tăng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Bên cạnh các vấn đề an ninh, nội dung đáng chú ý trong cuộc gặp là việc hai nước công bố kế hoạch hành động nhằm tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, một lĩnh vực đang ngày càng trở nên quan trọng trong cạnh tranh kinh tế toàn cầu.

Theo tuyên bố chung do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố, Washington và Tokyo đặt mục tiêu đạt được các kết quả cụ thể trong ngắn hạn nhằm củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với các khoáng sản quan trọng và đất hiếm.

Một trong những biện pháp được đề xuất là thiết lập cơ chế giá sàn điều chỉnh theo biên giới đối với một số khoáng sản, nhằm ổn định thị trường và giảm thiểu tác động từ các biến động bên ngoài. Dù chưa công bố danh sách cụ thể, các chuyên gia cho rằng những nguyên liệu như lithium, cobalt và đất hiếm có thể nằm trong nhóm ưu tiên.

Kế hoạch cũng bao gồm việc phối hợp xây dựng một khuôn khổ hợp tác đa phương với sự tham gia của các quốc gia khác, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và giảm phụ thuộc vào một số nhà cung cấp lớn.

Ngoài ra, hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khai thác, chế biến và sản xuất khoáng sản, đồng thời xác định các dự án ưu tiên để nhận hỗ trợ tài chính và chính sách. Các tiêu chuẩn về kinh doanh có trách nhiệm và bảo vệ môi trường cũng được nhấn mạnh trong quá trình triển khai. Một điểm đáng chú ý khác là việc Mỹ và Nhật Bản sẽ phối hợp trong dự trữ khoáng sản, chia sẻ dữ liệu địa chất, cũng như thiết lập các cơ chế phản ứng nhanh nhằm ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung.