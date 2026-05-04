Pakistan mở 6 tuyến vận tải trên bộ với Iran

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, Pakistan đã cấp phép chính thức cho việc lưu chuyển hàng hóa đi qua lãnh thổ Pakistan tới Iran, theo một thỏa thuận song phương đã ký giữa hai nước từ năm 2008. Với bước đi này, Pakistan cho phép trung chuyển 1/3 lượng hàng hóa đi qua lãnh thổ sang Iran trên các tuyến đường bộ được chỉ định từ các cảng Gwadar, Karachi và Qasim ở Pakistan, tới các cửa khẩu Gabd và Taftan với Iran. Nguồn tin khẳng định bước đi giúp Iran hoán chuyển đáng kể hoạt động giao thương truyền thống vốn dựa vào các cảng của UAE và hiện đang bị hải quân Mỹ khóa chặt.

Các xe tải chở hàng hóa tại cửa khẩu Taftan, Pakistan. Ảnh: Reuters

Trước đó, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cũng cho biết Iran đã sử dụng tuyến vận tải gần bờ để đưa hàng chục lượt tàu chở hàng, đặc biệt là các tàu chở dầu, vượt qua phong tỏa của hải quân Mỹ và đi tới các cảng của Pakistan. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả hai phía xác nhận.

Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Iran trên vịnh Ba Tư, vịnh Oman và eo biển Hormuz từ ngày 13/4, chỉ hai ngày sau khi cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước tại Pakistan không thể đi đến thỏa thuận. Thời gian qua, dưới sự trung gian của Pakistan, hai bên tiếp tục trao đổi các điều kiện và giải pháp giải quyết xung đột. Mới nhất, Iran hôm qua thông báo đã nhận được phản hồi của Mỹ với đề xuất đàm phán sửa đổi gồm 14 điểm mà Iran xây dựng và gửi tới Mỹ qua trung gian Pakistan cuối tháng 4.

Về phản hồi này của Mỹ, hãng thông tấn Fars tối qua tiết lộ rằng Washington tiếp tục yêu cầu Tehran đình chỉ hoạt động làm giàu urani trong 15 năm, chuyển giao lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao và từng bước mở lại eo biển Hormuz. Nguồn tin khẳng định đây là những yêu cầu mà Mỹ đã 3 lần đưa ra trước đó và đều bị Iran khước từ. Tuy nhiên, thông tin chưa được Tehran xác nhận một cách chính thức.

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, ngày 3/5 đã tiến hành điện đàm phán, trao đổi về cuộc khủng hoảng. Viết trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Đức cho biết đã yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz và từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Ông Wadephul đồng thời khẳng định Berlin ủng hộ việc đạt được giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua đàm phán.