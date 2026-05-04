中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pakistan mở 6 tuyến vận tải trên bộ với Iran

Thứ Hai, 05:26, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -Truyền thông Iran hôm 3/5 khẳng định quốc gia láng giềng Pakistan đã mở tới 6 tuyến vận tải trên bộ với Iran, giúp giải tỏa đáng kể áp lực lưu thông hàng hóa giữa Tehran và thế giới bên ngoài, trong bối cảnh hải quân Mỹ đang khóa chặt tuyến vận tải biển phía Nam quốc gia Hồi giáo. 

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, Pakistan đã cấp phép chính thức cho việc lưu chuyển hàng hóa đi qua lãnh thổ Pakistan tới Iran, theo một thỏa thuận song phương đã ký giữa hai nước từ năm 2008. Với bước đi này, Pakistan cho phép trung chuyển 1/3 lượng hàng hóa đi qua lãnh thổ sang Iran trên các tuyến đường bộ được chỉ định từ các cảng Gwadar, Karachi và Qasim ở Pakistan, tới các cửa khẩu Gabd và Taftan với Iran. Nguồn tin khẳng định bước đi giúp Iran hoán chuyển đáng kể hoạt động giao thương truyền thống vốn dựa vào các cảng của UAE và hiện đang bị hải quân Mỹ khóa chặt.     

pakistan mo 6 tuyen van tai tren bo voi iran hinh anh 1
Các xe tải chở hàng hóa tại cửa khẩu Taftan, Pakistan. Ảnh: Reuters

Trước đó, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cũng cho biết Iran đã sử dụng tuyến vận tải gần bờ để đưa hàng chục lượt tàu chở hàng, đặc biệt là các tàu chở dầu, vượt qua phong tỏa của hải quân Mỹ và đi tới các cảng của Pakistan. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả hai phía xác nhận.

Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Iran trên vịnh Ba Tư, vịnh Oman và eo biển Hormuz từ ngày 13/4, chỉ hai ngày sau khi cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước tại Pakistan không thể đi đến thỏa thuận. Thời gian qua, dưới sự trung gian của Pakistan, hai bên tiếp tục trao đổi các điều kiện và giải pháp giải quyết xung đột. Mới nhất, Iran hôm qua thông báo đã nhận được phản hồi của Mỹ với đề xuất đàm phán sửa đổi gồm 14 điểm mà Iran xây dựng và gửi tới Mỹ qua trung gian Pakistan cuối tháng 4.

Về phản hồi này của Mỹ, hãng thông tấn Fars tối qua tiết lộ rằng Washington tiếp tục yêu cầu Tehran đình chỉ hoạt động làm giàu urani trong 15 năm, chuyển giao lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao và từng bước mở lại eo biển Hormuz. Nguồn tin khẳng định đây là những yêu cầu mà Mỹ đã 3 lần đưa ra trước đó và đều bị Iran khước từ. Tuy nhiên, thông tin chưa được Tehran xác nhận một cách chính thức.

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, ngày 3/5 đã tiến hành điện đàm phán, trao đổi về cuộc khủng hoảng. Viết trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Đức cho biết đã yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz và từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Ông Wadephul đồng thời khẳng định Berlin ủng hộ việc đạt được giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua đàm phán.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran Pakistan đàm phán Mỹ Iran tình hình Iran mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Căng thẳng Mỹ - Iran: Đàm phán bế tắc, nguy cơ chiến sự leo thang
Căng thẳng Mỹ - Iran: Đàm phán bế tắc, nguy cơ chiến sự leo thang

VOV.VN - Bất chấp các nỗ lực trung gian hòa giải, mối quan hệ giữa Mỹ và Iran đang rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới khi các đề xuất hòa bình bị bác bỏ, đi kèm với đó là những động thái cứng rắn từ cả hai bên.

Căng thẳng Mỹ - Iran: Đàm phán bế tắc, nguy cơ chiến sự leo thang

Căng thẳng Mỹ - Iran: Đàm phán bế tắc, nguy cơ chiến sự leo thang

VOV.VN - Bất chấp các nỗ lực trung gian hòa giải, mối quan hệ giữa Mỹ và Iran đang rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới khi các đề xuất hòa bình bị bác bỏ, đi kèm với đó là những động thái cứng rắn từ cả hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ sớm xem xét đề xuất mới của Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ sớm xem xét đề xuất mới của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/5 cho biết ông sẽ sớm xem xét một đề xuất mới do Iran gửi tới, song bày tỏ hoài nghi về khả năng đề xuất này được chấp nhận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ sớm xem xét đề xuất mới của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ sớm xem xét đề xuất mới của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/5 cho biết ông sẽ sớm xem xét một đề xuất mới do Iran gửi tới, song bày tỏ hoài nghi về khả năng đề xuất này được chấp nhận.

Mỹ có thể nối lại tấn công Iran dù đã nhận được bản đề xuất 14 điểm
Mỹ có thể nối lại tấn công Iran dù đã nhận được bản đề xuất 14 điểm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/5 cho biết ông đã được thông báo về ý tưởng một thỏa thuận gồm 14 điểm với Iran, song vẫn đang chờ văn bản cụ thể, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran “cư xử không đúng mực”.

Mỹ có thể nối lại tấn công Iran dù đã nhận được bản đề xuất 14 điểm

Mỹ có thể nối lại tấn công Iran dù đã nhận được bản đề xuất 14 điểm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/5 cho biết ông đã được thông báo về ý tưởng một thỏa thuận gồm 14 điểm với Iran, song vẫn đang chờ văn bản cụ thể, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran “cư xử không đúng mực”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ