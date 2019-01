Mỹ rút khỏi Syria nhưng vẫn không quên ngăn Iran gia tăng ảnh hưởng

Sputnik ngày 8/1 dẫn lời Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, kế hoạch của Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ không làm thay đổi mục tiêu tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và ngăn Iran mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Lính Mỹ ở Syria. Ảnh: AP.

Ông Pompeo trong cuộc phỏng vấn CNBC cho biết, việc rút quân là một “thay đổi mang tính chiến thuật” và sẽ không làm ảnh hưởng đến cam kết của Mỹ “quét sạch IS trên toàn cầu”.

“Không có gì thay đổi trong chiến lược chống Iran của chúng tôi”, ông Pompeo nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đưa ra đảm bảo rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể tin tưởng được với cam kết không tiến hành chiến dịch chống người Kurd ở Syria – lực lượng vốn là đồng minh của Mỹ trong chiến dịch chống khủng bố.

“Ông Erdogan đã cam kết với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống IS sau khi chúng tôi rút đi và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm bảo rằng những người mà chúng tôi đã cùng sát cánh, hỗ trợ chúng tôi trong chiến dịch chống IS sẽ được bảo vệ”, ông Pompeo nói, đồng thời lưu ý rằng cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đang ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo thực hiện cam kết này.

Hôm 6/1, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã khẳng định rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ phải đảm bảo sự an toàn cho lực lượng người Kurd. Ngoài ra, Mỹ cũng khẳng định việc rút quân sẽ chỉ diễn ra khi an ninh của Israel và những đồng minh khác của Washington trong khu vực hoàn toàn được đảm bảo./.

