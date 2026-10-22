Mỹ rút nhân viên ngoại giao khỏi Saudi Arabia do nguy cơ tấn công từ Houthi

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott, quyết định áp dụng đối với Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh và các cơ quan lãnh sự tại Saudi Arabia. Theo ông Pigott, lực lượng được Iran hậu thuẫn đã liên tục tấn công các sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu, gây thương vong và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông hàng không. Washington cảnh báo các hành động thù địch có thể nhanh chóng lan rộng ra ngoài khu vực hiện tại.

Khói và lửa bốc lên từ sân bay Riyadh của Saudi Arabia sau khi lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công sân bay này hôm 8/10. Ảnh: Mạng xã hội/Reuters

Quyết định được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia. Riêng ngày 21/10, giới chức Saudi Arabia cho biết hai người thiệt mạng và hai người bị thương do mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị đánh chặn rơi xuống cơ sở khai thác dầu của tập đoàn Aramco. Sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh cũng đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công, khiến các chuyến bay quốc tế bị gián đoạn.

Washington hiện cũng đang xem xét điều chỉnh nhân sự ngoại giao tại các quốc gia vùng Vịnh khác. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh lệnh rút nhân viên bắt buộc hiện chỉ áp dụng đối với Saudi Arabia, chưa mở rộng sang các nước khác.