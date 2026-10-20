Houthi tung đòn hiểm, nã tên lửa đạn đạo vào trung tâm tân binh Yemen

Thảm họa đẫm máu

Houthi hôm 19/10/2026 đã nã tên lửa đạn đạo vào trại tân binh al-Alam, nằm tại tỉnh Shabwa ở miền nam Yemen, gây ra hơn 250 thương vong, trong đó phần lớn là tân binh trẻ tuổi. Chính phủ Yemen (được Liên hợp quốc công nhận) đã mô tả sự việc này là một thảm họa.

Hỏa lực Houthi trên chiến trường Yemen. Ảnh: Ansar Allah.

Theo tờ Guardian, những người bị thương từ trại huấn luyện cảnh sát và quân đội ở quận Jardan đã được đưa đến một bệnh viện tại Ataq, thủ phủ của tỉnh.

Giới chức Yemen sẽ tiến hành một cuộc điều tra để làm rõ lý do tại sao số lượng lớn binh sĩ lại rơi vào tình thế dễ bị tổn thương trước một cuộc tấn công của Houthi như vậy. Từ giữa tháng 9, nhóm Houthi đã bắt đầu một đợt tấn công mới nhắm vào các lực lượng ủng hộ chính phủ được Liên hợp quốc công nhận, bằng cách tiến về phía nam dọc theo bờ Biển Đỏ nhằm giành quyền kiểm soát tuyến đường thủy Bab al-Mandab.

Rất khó để có được số liệu chính xác về thương vong trong các cuộc giao tranh suốt tháng qua, nhưng con số này ước tính lên tới hàng ngàn người.

Trong một diễn biến khác trước đó, một cuộc không kích của Saudi Arabia vào hôm 18/10 đã khiến 9 người thiệt mạng.

Ông Rashad al-Alimi, người đứng đầu chính phủ Yemen được Liên hợp quốc công nhận, cho biết những người thiệt mạng hôm 19/10 đều là các tân binh. Ông cam kết sẽ đưa ra phản ứng cứng rắn ngay lập tức.

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống, al-Alimi, khẳng định rằng việc nhắm mục tiêu vào các tân binh cho thấy phương thức của lực lượng dân quân Houthi - đó là sử dụng các cuộc tấn công mà ông gọi là “khủng bố hèn nhát” mỗi khi họ đối mặt với áp lực hoặc khi các âm mưu phá hoại bị thất bại.

Cũng trong ngày 19/10, ông đã gọi điện cho Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres, đề nghị Liên hợp quốc liệt lực lượng Houthi vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Chính quyền tỉnh Shabwa (Yemen) tuyên bố: “Việc nhắm mục tiêu vào các tân binh là một hành động leo thang quân sự và là sự tấn công trắng trợn vào an ninh của tỉnh”. Thống đốc tỉnh, ông Awad bin al-Wazir, đã đến thăm những người bị thương tại các bệnh viện, đồng thời kêu gọi tăng cường hệ thống phòng không, cho biết các binh sĩ nước này hiện đang phải giao tranh trên 6 mặt trận.

Rủi ro khi tập trung quân vào một chỗ

Vụ tấn công gây thương vong này cho thấy những hiểm họa khi tập trung một lượng lớn binh sĩ tại cùng một địa điểm, vốn nằm trong tầm bắn của các tên lửa đạn đạo mà lực lượng Houthi sở hữu. Trại huấn luyện đã bị 3 quả tên lửa đạn đạo đánh trúng ngay khi các tân binh đang xếp hàng theo đội hình.

Lực lượng Houthi cũng đã cắt đứt tuyến đường nối giữa tỉnh Shabwa - khu vực do chính phủ kiểm soát - và tỉnh Bayda - khu vực do Houthi kiểm soát.

Người phát ngôn quân sự của Houthi tuyên bố: “Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã nhắm mục tiêu vào các đơn vị tập kết của đối phương là Saudi Arabia tại trại al-Alam, nơi được điều hành bởi các sĩ quan Saudi Arabia ở các khu vực phía đông. Cuộc tấn công đã khiến hàng chục người thuộc lực lượng của Saudi Arabia thương vong, trong đó có cả các sĩ quan Saudi Arabia”.

“Chúng tôi cảnh báo những người đang bị lừa dối rằng đừng nghe theo lời kêu gọi của Saudi Arabia - kẻ đang dùng tiền để dụ dỗ họ bước vào ‘giàn hỏa thiêu’ chết chóc. Chúng đang lợi dụng họ thay cho chính binh lính của mình, bởi chúng chẳng hề bận tâm đến mạng sống của họ”.

Một phát ngôn viên chính phủ Yemen cho biết địa điểm bị tấn công không phải là mục tiêu quân sự liên quan đến cuộc giao tranh hiện tại, mà là “một trung tâm huấn luyện, nơi các tân binh thuộc lực lượng an ninh nội địa của tỉnh Shabwa tham gia các chương trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ”.

Người này nói thêm: “Điều này cho thấy bản chất tội ác của cuộc tấn công, vốn nhắm vào những thanh niên đang trong giai đoạn chuẩn bị và đào tạo để thực thi nhiệm vụ an ninh, cách xa các tiền tuyến”.

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Trong một diễn biến khác, lực lượng Houthi tuyên bố đã thực hiện 6 đợt tấn công nhắm vào Lữ đoàn Khổng lồ (Giant Brigades) - một lực lượng đối lập với Houthi ở miền nam Yemen - tại các khu vực al-Suqya và Ras al-Ara. Các lực lượng miền nam được cho là đang đạt được tiến triển trong việc đẩy lùi lực lượng Houthi khỏi khu vực xung quanh eo biển Bab al-Mandab, tuyến đường thủy hẹp nhất nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương.

Giao tranh cũng đang diễn ra khi lực lượng Houthi tìm cách bao vây thành phố Taiz, nơi người dân đang kêu gọi tăng cường bảo vệ từ trên không. Tại thành phố này, người dân dường như quyết tâm không đầu hàng, nhưng tình hình đang ngày càng tồi tệ khi Houthi phong tỏa các lối ra vào.

Hiện chưa rõ liệu lực lượng Houthi chủ động giảm nhịp độ các cuộc tấn công vào các sân bay và cơ sở năng lượng của Saudi Arabia, hay do họ đang cạn kiệt đạn dược.

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Liệu Ai Cập sẽ can thiệp quân sự?

Trụ sở của tập đoàn Saudi Aramco đã bị tấn công vào cuối tuần trước, và một số hãng hàng không cho biết họ vẫn chưa nối lại các chuyến bay đến sân bay quốc tế Riyadh. Sân bay này đã mở cửa trở lại vào cuối tuần qua sau khi bị tấn công trong tháng này.

Quốc hội Ai Cập đã hoãn cuộc bỏ phiếu về việc cử quân đội tới Saudi Arabia, dù đã kéo dài thời gian thảo luận sang ngày thứ 2 do các nghị sĩ yêu cầu mỗi người có hơn 2 phút để phát biểu. Cuộc bỏ phiếu dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tuần tới.

Để thông qua, cần có sự ủng hộ của 2/3 số nghị sĩ, trong khi một số đảng đối lập đã bày tỏ ý định bỏ phiếu chống hoặc bỏ phiếu trắng. Các tranh cãi tập trung vào phạm vi của sứ mệnh này: liệu có bao gồm việc đưa quân vào Yemen để hỗ trợ Saudi Arabia hay không, và liệu quân đội Ai Cập khi ở trên lãnh thổ Saudi Arabia có trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Houthi hay không.

Việc trì hoãn này cũng tạo thêm thời gian để phía Ai Cập quan sát xem liệu Iran có thể thuyết phục lực lượng Houthi kiềm chế hay không, đồng thời chờ Saudi Arabia xác nhận việc gia hạn các khoản vay vốn đang rất cần thiết đối với Ai Cập.

Ai Cập luôn phản đối mọi hình thức can thiệp bằng bộ binh tại Yemen, bắt nguồn từ cuộc chiến giai đoạn 1962-1967, khi Tổng thống Gamal Abdel Nasser điều quân đến hỗ trợ phe cộng hòa ở Bắc Yemen chống lại phe hoàng gia được Saudi Arabia và Anh hậu thuẫn. Ban đầu, chiến dịch này chỉ dự kiến ​​ở quy mô hạn chế, nhưng sau đó đã leo thang với số lượng binh sĩ lên tới 70.000 người. Các ước tính cho thấy số binh sĩ Ai Cập tử trận trong cuộc chiến này dao động từ 10.000 đến 26.000 người.

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