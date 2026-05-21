Mỹ sẵn sàng chờ thêm vài ngày để Iran đưa ra “câu trả lời thích đáng”

Phát biểu trong lễ tốt nghiệp của Học viện Cảnh sát Biển Mỹ, Tổng thống Trump cho biết, các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran hiện vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể, dù đã kéo dài hơn 6 tuần kể từ khi Washington tạm dừng chiến dịch “Cuồng nộ” nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngừng bắn.

Ông Trump cho hay, Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao và mong muốn hạn chế thương vong, song khẳng định Washington sẵn sàng có thêm hành động quân sự nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận mà Mỹ coi là phù hợp.

Tổng thống Mỹ đồng thời tái khẳng định lập trường không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố phần lớn năng lực quân sự truyền thống của Iran, đặc biệt là hải quân và không quân, đã bị phá hủy sau các chiến dịch quân sự gần đây của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Iran tiếp tục cáo buộc Washington đang tìm cách khơi lại chiến tranh và cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu Mỹ tiến hành thêm các hành động quân sự.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng, bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Tehran đều có thể khiến xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng cáo buộc Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép thông qua phong tỏa và trừng phạt, song cho biết, Tehran vẫn duy trì đối thoại thông qua các kênh trung gian, trong đó có Pakistan.

Theo giới chức Iran, đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran bao gồm yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa, rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực và chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.