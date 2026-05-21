Mỹ sẵn sàng chờ thêm vài ngày để Iran đưa ra “câu trả lời thích đáng”

Thứ Năm, 06:36, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 20/5 cho biết, Mỹ sẵn sàng chờ thêm vài ngày để Iran đưa ra phản hồi trong các cuộc đàm phán hòa bình được cho là đang ở giai đoạn cuối, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các biện pháp quân sự nếu không đạt thỏa thuận.

 

Phát biểu trong lễ tốt nghiệp của Học viện Cảnh sát Biển Mỹ, Tổng thống Trump cho biết, các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran hiện vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể, dù đã kéo dài hơn 6 tuần kể từ khi Washington tạm dừng chiến dịch “Cuồng nộ” nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngừng bắn.

Ông Trump cho hay, Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao và mong muốn hạn chế thương vong, song khẳng định Washington sẵn sàng có thêm hành động quân sự nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận mà Mỹ coi là phù hợp.

Tổng thống Mỹ đồng thời tái khẳng định lập trường không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố phần lớn năng lực quân sự truyền thống của Iran, đặc biệt là hải quân và không quân, đã bị phá hủy sau các chiến dịch quân sự gần đây của Mỹ.

my san sang cho them vai ngay de iran dua ra cau tra loi thich dang hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Iran tiếp tục cáo buộc Washington đang tìm cách khơi lại chiến tranh và cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu Mỹ tiến hành thêm các hành động quân sự.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng, bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Tehran đều có thể khiến xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng cáo buộc Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép thông qua phong tỏa và trừng phạt, song cho biết, Tehran vẫn duy trì đối thoại thông qua các kênh trung gian, trong đó có Pakistan.

Theo giới chức Iran, đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran bao gồm yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa, rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực và chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: tổng thống donald trump đàm phán hòa bình nối lại các biện pháp quân sự
Ukraine tấn công loạt mục tiêu quân sự, Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy
Ukraine tấn công loạt mục tiêu quân sự, Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy

VOV.VN - Trong khi lực lượng Ukraine liên tiếp thực hiện các đòn tập kích chính xác vào các mục tiêu quân sự và sở chỉ huy quan trọng của Nga tại Donetsk và Zaporizhzhia, thì quân đội Moscow cũng tuyên bố giành quyền kiểm soát khu dân cư chiến lược Taratutino tại Sumy.

Mỹ tuyên bố tấn công đã hơn 13.000 mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Iran

VOV.VN - Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 8/4, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq cảnh báo về các cuộc tấn công

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Iraq hôm nay (2/4) cảnh báo, các nhóm dân quân tại Iraq được Iran hậu thuẫn có thể thực hiện các cuộc tấn công tại Thủ đô Baghdad thời gian tới, đồng thời kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Iraq ngay lập tức.

