Ukraine tấn công loạt mục tiêu quân sự, Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 27/4 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát.

Theo thông báo, các mục tiêu bị tập kích gồm một kho đạn, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S cùng nhiều sở chỉ huy và điểm điều khiển. “Lực lượng phòng vệ Ukraine sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm làm suy giảm tiềm lực chiến đấu của lực lượng Nga”, Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh.

Quân đội Ukraine tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga, bao gồm cả hệ thống Tornado-S. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine

Các đòn đánh được thực hiện tại một số khu vực thuộc tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia. Cụ thể, gần thị trấn Selydove, quân đội Ukraine đã phá hủy một kho đạn và một trạm quan sát chỉ huy. Tại Melitopol, hệ thống Tornado-S của Nga bị tấn công, song mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Ngoài ra, Ukraine cũng nhắm vào các điểm điều khiển máy bay không người lái của Nga gần Malynivka và Huliaipole, đồng thời đánh trúng một đơn vị sửa chữa quân sự gần Mykolaivka. Phía Ukraine chưa công bố thông tin về thương vong và cho biết đang tiếp tục xác minh mức độ thiệt hại.

Nga tuyên bố kiểm soát khu dân cư chiến lược

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Taratutino tại tỉnh Sumy. Theo một nguồn tin quốc phòng Nga, việc kiểm soát Taratutino sẽ giúp mở rộng “vùng đệm an ninh” gần biên giới, đồng thời tạo điều kiện cho quân đội Nga phát hiện và tấn công lực lượng Ukraine trên tuyến đường chiến lược P-45 nối Sumy – Krasnopolye – Bogodukhov.

Hiện chưa thể xác minh độc lập thông tin từ cả hai phía.

Thời gian qua, Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào hạ tầng quân sự của Nga, kể cả tại các khu vực sâu trong lãnh thổ và vùng kiểm soát, nhằm làm suy giảm năng lực tác chiến của Moscow. Trong khi đó, Nga cũng đẩy mạnh các hoạt động quân sự nhằm củng cố vị trí trên chiến trường và mở rộng vùng kiểm soát.