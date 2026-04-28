中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine tấn công loạt mục tiêu quân sự, Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy

Thứ Ba, 16:14, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khi lực lượng Ukraine liên tiếp thực hiện các đòn tập kích chính xác vào các mục tiêu quân sự và sở chỉ huy quan trọng của Nga tại Donetsk và Zaporizhzhia, thì quân đội Moscow cũng tuyên bố giành quyền kiểm soát khu dân cư chiến lược Taratutino tại Sumy.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 27/4 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát.

Theo thông báo, các mục tiêu bị tập kích gồm một kho đạn, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S cùng nhiều sở chỉ huy và điểm điều khiển. “Lực lượng phòng vệ Ukraine sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm làm suy giảm tiềm lực chiến đấu của lực lượng Nga”, Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh.

ukraine tan cong loat muc tieu quan su, nga kiem soat them lanh tho o sumy hinh anh 1
Quân đội Ukraine tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga, bao gồm cả hệ thống Tornado-S. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine

Các đòn đánh được thực hiện tại một số khu vực thuộc tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia. Cụ thể, gần thị trấn Selydove, quân đội Ukraine đã phá hủy một kho đạn và một trạm quan sát chỉ huy. Tại Melitopol, hệ thống Tornado-S của Nga bị tấn công, song mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Ngoài ra, Ukraine cũng nhắm vào các điểm điều khiển máy bay không người lái của Nga gần Malynivka và Huliaipole, đồng thời đánh trúng một đơn vị sửa chữa quân sự gần Mykolaivka. Phía Ukraine chưa công bố thông tin về thương vong và cho biết đang tiếp tục xác minh mức độ thiệt hại.

Nga tuyên bố kiểm soát khu dân cư chiến lược

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Taratutino tại tỉnh Sumy. Theo một nguồn tin quốc phòng Nga, việc kiểm soát Taratutino sẽ giúp mở rộng “vùng đệm an ninh” gần biên giới, đồng thời tạo điều kiện cho quân đội Nga phát hiện và tấn công lực lượng Ukraine trên tuyến đường chiến lược P-45 nối Sumy – Krasnopolye – Bogodukhov.

Hiện chưa thể xác minh độc lập thông tin từ cả hai phía.

Thời gian qua, Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào hạ tầng quân sự của Nga, kể cả tại các khu vực sâu trong lãnh thổ và vùng kiểm soát, nhằm làm suy giảm năng lực tác chiến của Moscow. Trong khi đó, Nga cũng đẩy mạnh các hoạt động quân sự nhằm củng cố vị trí trên chiến trường và mở rộng vùng kiểm soát.

Giang Bùi/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Đức: Ukraine có thể phải chấp nhận mất lãnh thổ để đổi lấy cơ hội vào EU
Thủ tướng Đức: Ukraine có thể phải chấp nhận mất lãnh thổ để đổi lấy cơ hội vào EU

VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Ukraine có thể sẽ phải chấp nhận những nhượng bộ về lãnh thổ trong một thỏa thuận hòa bình với Nga, đổi lại là triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 28/4/2026.

Ukraine khoét lỗ hổng phòng không Nga, mở rộng đòn tấn công sâu vào hậu phương
Ukraine khoét lỗ hổng phòng không Nga, mở rộng đòn tấn công sâu vào hậu phương

VOV.VN - Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 27/4 nhận định Ukraine đang ngày càng khai thác những điểm yếu trong mạng lưới phòng không Nga, qua đó mở rộng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ