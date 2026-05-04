Iran cảnh báo tấn công lực lượng quân sự nước ngoài tiến vào eo biển Hormuz

“Bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ xâm nhập hoặc tiếp cận eo biển Hormuz đều sẽ bị tấn công”, thiếu tướng Ali Abdollahi – Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố ngày 4/5. Ông khẳng định Iran sẽ bảo vệ an ninh eo biển Hormuz “bằng toàn bộ sức mạnh”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ cam kết hỗ trợ dẫn đường cho các tàu bị mắc kẹt đi qua tuyến vận tải dầu mỏ then chốt này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắt giữ tàu Epaminondas tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

“Iran duy trì và kiểm soát an ninh eo biển Hormuz một cách mạnh mẽ, đồng thời thông báo tới tất cả các tàu thương mại và tàu chở dầu không được tự ý đi qua nếu không có sự phối hợp với các lực lượng vũ trang đang hiện diện tại đây, nhằm tránh gây nguy hiểm cho chính họ”, ông Abdollahi cho biết thêm.

Theo thiếu tướng Abdollahi, tuyến đường thủy chiến lược đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Iran, đồng thời cảnh báo mọi hành động “gây hấn” từ phía Mỹ nhằm làm phức tạp tình hình sẽ chỉ khiến an ninh hàng hải trong khu vực thêm rủi ro.

Eo biển Hormuz từ lâu được xem là một trong những “điểm nghẽn” quan trọng nhất của ngành năng lượng toàn cầu, nơi trung chuyển phần lớn nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông ra thế giới. Căng thẳng leo thang tại khu vực này được đánh giá có thể tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng và an ninh hàng hải quốc tế.