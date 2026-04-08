Mỹ tuyên bố tấn công đã hơn 13.000 mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Iran

“Kể từ khi phát động chiến dịch tác chiến quy mô lớn tại Iran, lực lượng liên hợp Mỹ đã tiến hành hơn 13.000 cuộc tấn công, trong đó có trên 4.000 mục tiêu di động xuất hiện trên chiến trường và được xử lý gần như ngay lập tức", Tướng Dan Caine cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng kết quả này đạt được nhờ hệ thống chỉ huy – kiểm soát vận hành hiệu quả, cùng với năng lực thu thập và xử lý tình báo linh hoạt, cho phép lực lượng liên hợp phản ứng nhanh chóng trước mọi diễn biến trên thực địa.

“Lực lượng của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM đã phá hủy khoảng 80% hệ thống phòng không của Iran, tấn công hơn 1.500 mục tiêu phòng không, hơn 450 kho chứa tên lửa đạn đạo, 801 kho chứa máy bay không người lái tấn công một chiều. Tất cả các hệ thống này đều đã bị phá hủy", ông Caine nói thêm.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: AP

Theo tướng Caine, Mỹ đã triệt phá phần lớn mạng lưới chỉ huy, kiểm soát và hậu cần của Iran, đồng thời phá hủy hơn 2.000 nút chỉ huy và điều phối, qua đó làm suy giảm đáng kể khả năng nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ và các đồng minh.

Ông Caine cũng cho biết Iran có thể sẽ mất nhiều năm để khôi phục bất kỳ tàu chiến mặt nước cỡ lớn nào, trong bối cảnh hơn 20 cơ sở sản xuất và đóng tàu hải quân đã bị hư hại hoặc phá hủy. Bên cạnh đó, gần 80% hạ tầng công nghiệp hạt nhân của nước này được cho là đã bị ảnh hưởng, qua đó tiếp tục làm suy yếu đáng kể tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Theo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện ở Trung Đông để đảm bảo Iran tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn mới do Tổng thống Donald Trump đề ra.

"Chúng tôi sẽ ở lại đây. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả", ông Hegseth nói tại Lầu Năm Góc. "Chúng tôi sẽ đảm bảo Iran tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và cuối cùng sẽ ngồi vào bàn đàm phán để đạt được thỏa thuận".

Trước đó, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, khẳng định quân đội Mỹ đã sẵn sàng tái chiến với "tốc độ và sự chính xác tương tự như những gì đã thể hiện trong 38 ngày qua" nếu phía Iran vi phạm các điều khoản ngừng bắn.