Mỹ sẵn sàng phối hợp cùng Iran loại bỏ uranium sau các cuộc không kích

Thứ Tư, 19:35, 08/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/4 cho biết Washington sẵn sàng phối hợp với Iran trong việc “khai quật và loại bỏ” lượng uranium đã làm giàu của nước này, vốn được cho là đã bị chôn vùi sau các đợt tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel hồi mùa hè năm ngoái.

Trên mạng xã hội, ông Trump nhấn mạnh rằng “sẽ không có bất kỳ hoạt động làm giàu uranium nào” tiếp diễn, đồng thời khẳng định không có vật liệu nào bị tác động kể từ các cuộc không kích hồi tháng 6/2025.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến khả năng Washington sẽ tiến hành tìm kiếm số vật liệu bị chôn sâu dưới lòng đất, nếu hai bên đạt được một thỏa thuận với Tehran.

“Chúng tôi đang đàm phán và sẽ tiếp tục đàm phán về việc nới lỏng thuế quan cũng như các biện pháp trừng phạt đối với Iran", ông Trump nói thêm.

Ông Trump. Ảnh: Reuters

Về phần mình, Iran đến nay chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào cho những tuyên bố này, cũng chưa phát tín hiệu sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong việc xử lý lượng uranium bị vùi lấp sau các đợt không kích hồi năm ngoái.

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau khi đánh giá đề xuất ngừng bắn 10 điểm của Iran là "khả thi", ông Trump đã thay đổi thái độ vào hôm 8/4. Ông cho rằng nhiều nội dung trong kế hoạch 15 điểm của Mỹ, dù trước đó bị Iran bác bỏ, thực chất đã đạt được sự đồng thuận từ cả hai phía.

Theo đài NBC, Hội đồng An ninh quốc tối cao Iran ngày 8/4 đã thông báo về việc gửi đề xuất 10 điểm cho Mỹ thông qua trung gian là Pakistan. Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump đã nhận được đề xuất 10 điểm của Iran, mô tả đây là "cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán".

Châu Âu hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ – Iran

VOV.VN - Ngày 8/4, ngay sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong 2 tuần, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng hoan nghênh tín hiệu này và coi đây là bước đi tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy đàm phán để hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài. 

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch)
Theo AP
Hàng nghìn người dân Iran tuần hành ăn mừng lệnh ngừng bắn
VOV.VN - Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn 2 tuần, hàng nghìn người dân Iran đã đổ xuống đường ăn mừng thỏa thuận ngừng giao tranh.

Iran và Mỹ đồng thuận về các điều khoản chính trong thỏa thuận ngừng bắn
VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết các “điều khoản chính” mà Tehran mong muốn đã được chấp nhận trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần với Mỹ như thế nào?
VOV.VN - Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, hôm 6/4, lần đầu tiên kể từ khi xung đột với Mỹ-Israel bùng phát, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã chỉ thị cho các nhà đàm phán của mình chủ động thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn.

