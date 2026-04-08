Mỹ sẵn sàng phối hợp cùng Iran loại bỏ uranium sau các cuộc không kích

Trên mạng xã hội, ông Trump nhấn mạnh rằng “sẽ không có bất kỳ hoạt động làm giàu uranium nào” tiếp diễn, đồng thời khẳng định không có vật liệu nào bị tác động kể từ các cuộc không kích hồi tháng 6/2025.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến khả năng Washington sẽ tiến hành tìm kiếm số vật liệu bị chôn sâu dưới lòng đất, nếu hai bên đạt được một thỏa thuận với Tehran.

“Chúng tôi đang đàm phán và sẽ tiếp tục đàm phán về việc nới lỏng thuế quan cũng như các biện pháp trừng phạt đối với Iran", ông Trump nói thêm.

Ông Trump. Ảnh: Reuters

Về phần mình, Iran đến nay chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào cho những tuyên bố này, cũng chưa phát tín hiệu sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong việc xử lý lượng uranium bị vùi lấp sau các đợt không kích hồi năm ngoái.

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau khi đánh giá đề xuất ngừng bắn 10 điểm của Iran là "khả thi", ông Trump đã thay đổi thái độ vào hôm 8/4. Ông cho rằng nhiều nội dung trong kế hoạch 15 điểm của Mỹ, dù trước đó bị Iran bác bỏ, thực chất đã đạt được sự đồng thuận từ cả hai phía.

Theo đài NBC, Hội đồng An ninh quốc tối cao Iran ngày 8/4 đã thông báo về việc gửi đề xuất 10 điểm cho Mỹ thông qua trung gian là Pakistan. Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump đã nhận được đề xuất 10 điểm của Iran, mô tả đây là "cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán".