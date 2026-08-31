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Mỹ sẽ dùng dầu Venezuela để bổ sung kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược

Thứ Hai, 06:19, 31/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/8 cho biết, dầu mỏ từ thỏa thuận mới đạt được với Venezuela sẽ được sử dụng để bổ sung kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ (SPR).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quá trình bổ sung kho dự trữ dầu mỏ chiến lược sẽ sớm được bắt đầu, đồng thời mô tả nguồn dầu từ Venezuela là “món quà từ Venezuela dành cho người dân Mỹ”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ 2 ngày, sau khi ông Trump công bố một thỏa thuận dầu mỏ quy mô lớn giữa Washington và Caracas. Theo Tổng thống Mỹ, thông qua hợp tác với khu vực tư nhân, phía Mỹ đã giành quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng trong trữ lượng dầu đã được chứng minh của Venezuela.

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Kho dự trữ dầu mỏ của Mỹ - Ảnh: Pbs.org

Thỏa thuận đánh dấu bước mở rộng đáng kể vai trò của Mỹ trong ngành dầu khí Venezuela, quốc gia hiện sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới.

Phía Venezuela cho biết, thỏa thuận năng lượng song phương sẽ kéo dài 25 năm và bao gồm việc phát triển 17 mỏ dầu chiến lược. Mục tiêu ban đầu là đưa sản lượng liên quan tới thỏa thuận lên hơn 1,5 triệu thùng/ngày. Caracas cũng cho biết kế hoạch rộng hơn còn bao gồm phát triển thêm 8 lô dầu mới.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez gọi đây là một thỏa thuận lịch sử, có thể giúp phục hồi ngành năng lượng và mang lại khoảng 209 tỷ USD nguồn thu cho Venezuela nếu giá dầu ở mức tham chiếu 65 USD/thùng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng, thỏa thuận có thể thu hút gần 100 tỷ USD đầu tư tư nhân và tạo thêm một nguồn dầu ổn định, chi phí thấp cho thị trường Mỹ.

Việc Tổng thống Trump tuyên bố sử dụng dầu Venezuela để bổ sung SPR đặc biệt đáng chú ý, khi kho dự trữ dầu khẩn cấp của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong hơn 4 thập kỷ. Theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dầu trong kho tính đến ngày 21/8 đã giảm khoảng 3,7 triệu thùng, xuống còn 289,7 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 11/1982.

Kho dự trữ chiến lược của Mỹ được thành lập sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 nhằm bảo đảm Mỹ có nguồn cung khẩn cấp khi xảy ra chiến tranh, thiên tai hoặc những cú sốc nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng.

Tuy nhiên, Washington đã nhiều lần sử dụng nguồn dự trữ này trong những năm gần đây, nhằm đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung và giá nhiên liệu tăng cao. Việc giải phóng dầu khỏi kho dự trữ chiến lược tiếp tục diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến với Iran gây sức ép lớn lên nguồn cung dầu toàn cầu và giá nhiên liệu tại Mỹ. Trong bối cảnh đó, thỏa thuận với Venezuela có thể giúp chính quyền Tổng thống Trump cùng lúc theo đuổi hai mục tiêu: Tạo thêm nguồn dầu cho thị trường Mỹ và từng bước xây dựng lại kho dự trữ chiến lược.

Tuy nhiên, tác động trước mắt của thỏa thuận đối với nguồn cung và giá xăng tại Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Venezuela hiện chỉ sản xuất khoảng 1,25 triệu thùng dầu mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với tiềm năng của quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới.

Washington hiện chưa công bố đầy đủ cơ chế sẽ thực hiện quyền kiểm soát đối với hơn 65 tỷ thùng dầu Venezuela, cũng như những công ty Mỹ nào sẽ tham gia khai thác. Một số thỏa thuận cụ thể với các doanh nghiệp dự kiến được hoàn tất trong thời gian tới, trong đó Chevron nằm trong số các công ty được cho là đang đàm phán chuyển các liên doanh hiện có sang khuôn khổ năng lượng mới.

Quang Trung/VOV-Washington
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