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Dầu mỏ Venezuela - Mỹ: Động lực mới cho phục hồi và phát triển

Chủ Nhật, 19:09, 30/08/2026
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VOV.VN - Thỏa thuận năng lượng mới giữa Venezuela và Mỹ đang mở ra một hướng đi đáng chú ý cho nền kinh tế Venezuela, khi nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ được kỳ vọng sẽ được khai thác hiệu quả hơn, tạo thêm nguồn lực cho phát triển, việc làm và an sinh xã hội.

 

Với Venezuela, đây có thể là bước chuyển quan trọng để biến lợi thế tài nguyên dầu mỏ thành động lực phục hồi đất nước.

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Quốc kỳ Mỹ và Venezuela. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước báo giới hôm qua (29/8), quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định thỏa thuận năng lượng song phương mới sẽ giúp biến nguồn trữ lượng hydrocarbon khổng lồ của đất nước thành những nguồn lực cụ thể phục vụ người dân, trong đó có các chương trình nhà ở và tái thiết những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

“Những gì chúng tôi đang thực hiện là vì sự phát triển của đất nước, nhưng trên hết là để chăm lo cho người dân Venezuela, cả nam giới và phụ nữ nhằm tạo thêm việc làm, cải thiện tiền lương, cũng như đảm bảo các dịch vụ công như nước sạch, điện, bệnh viện, trường học và nguồn thực phẩm đầy đủ”, Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez nói.

Đây cũng là kỳ vọng lớn đặt vào ngành dầu khí Venezuela - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiều năm thiếu đầu tư, cơ sở hạ tầng xuống cấp và các lệnh trừng phạt đã khiến sản lượng khai thác hiện chỉ khoảng 1,25 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn đáng kể so với tiềm năng.

Thỏa thuận mới với Mỹ được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn, công nghệ và điều kiện để khôi phục ngành năng lượng, qua đó đưa sản lượng dầu của Venezuela trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Đối với Mỹ, đây cũng là cơ hội bổ sung nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường Mỹ.

Nếu được triển khai đầy đủ, dòng vốn đầu tư mới không chỉ tác động đến ngành dầu khí mà còn có thể lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế Venezuela, từ cơ sở hạ tầng, giao thông đến các chương trình xã hội.

Nhiều người dân Venezuela cũng kỳ vọng nguồn lực mới từ dầu mỏ sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Một trong số họ cho biết: “Là một người dân Venezuela, tôi hy vọng đất nước sẽ có trách nhiệm với nguồn lợi bằng đô la này để tạo ra sự thay đổi, và các công ty sẽ có thể giúp đỡ những người đang lâm vào cảnh khốn cùng. Tôi rất mong điều này mang lại lợi ích cho Venezuela”.

Từ những khu nhà đang được xây dựng cho các gia đình bị mất nhà sau động đất, đến nhu cầu về trường học, bệnh viện, đường sá và việc làm, nguồn thu từ dầu mỏ đang được đặt trước một mục tiêu rất cụ thể. Đó là phục vụ quá trình phục hồi và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Venezuela.

Ở góc độ rộng hơn, thỏa thuận cũng cho thấy dầu mỏ tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hình quan hệ kinh tế giữa Venezuela và Mỹ. Mỹ có thêm một nguồn cung năng lượng tiềm năng, trong khi Caracas có cơ hội thu hút đầu tư và khôi phục một ngành công nghiệp từng là trụ cột của nền kinh tế.

Dĩ nhiên, để biến tiềm năng thành kết quả thực tế sẽ cần thời gian. Nhiều mỏ dầu cần được đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, vận chuyển và an ninh. Nhưng nếu được triển khai hiệu quả, thỏa thuận Venezuela - Mỹ có thể mở ra một chương mới: nguồn tài nguyên dầu mỏ không chỉ mang lại doanh thu, mà còn trở thành nguồn lực cho phục hồi kinh tế, tạo việc làm và cải thiện đời sống người dân.

Với Venezuela, đây chính là cơ hội để biến lợi thế tài nguyên thành động lực phát triển trong những năm tới.

Hồng Nhung/VOV1
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