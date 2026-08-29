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Ông Trump công bố giành quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela

Thứ Bảy, 07:01, 29/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 28/8 công bố một thỏa thuận chưa từng có của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát một phần năm trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela. Ông kỳ vọng các công ty Mỹ có thể vực dậy ngành năng lượng đang suy kiệt của quốc gia thành viên OPEC này.

Nguồn cung dầu thô mới từ quốc gia Nam Mỹ cũng được kỳ vọng giúp nhanh chóng giảm giá nhiên liệu tại Mỹ. Ông Trump không đưa ra nhiều chi tiết về thỏa thuận, chỉ cho biết Mỹ đã giành được quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được kiểm chứng của Venezuela thông qua quan hệ đối tác với khu vực tư nhân.

Ong trump cong bo gianh quyen kiem soat 65 ty thung dau cua venezuela hinh anh 1
Hai siêu tàu chở dầu thực hiện việc chuyển tải dầu thô gần quần đảo Borrachas, ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Venezuela (Ảnh: Reuters)

“Theo chỉ đạo của tôi, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth – phối hợp chặt chẽ với Tổng thống lâm thời rất được kính trọng của Venezuela, bà Delcy Rodriguez, và thông qua quan hệ đối tác với khu vực tư nhân – đã giành được quyền kiểm soát đa số của Mỹ đối với hơn 65 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được kiểm chứng tại Venezuela, mà không tốn kém chi phí nào cho người đóng thuế Mỹ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Thông báo được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán giữa Mỹ và Venezuela về một thỏa thuận cho phép các công ty Mỹ tiếp cận dài hạn các mỏ dầu của Venezuela và đảm bảo nguồn cung dầu thô khai thác được cho nước Mỹ.

Trước đó, hãng tin Reuters cho biết một mô hình cho thuê đang được xem xét, trong đó các mỏ dầu có thể được bán đấu giá cho các nhà sản xuất Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này có thể vấp phải những thách thức về mặt pháp lý và hiến pháp tại Venezuela, nơi nhà nước vẫn nắm quyền kiểm soát các hoạt động cốt lõi của ngành công nghiệp dầu khí.

Thỏa thuận này đánh dấu sự mở rộng đáng kể vai trò của Washington trong ngành dầu khí Venezuela, trong bối cảnh chính quyền Trump nỗ lực khôi phục sản lượng dầu mỏ đang sa sút của quốc gia Nam Mỹ này và đảm bảo thêm nguồn dầu thô cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới nhưng chỉ khai thác được khoảng 1,25 triệu thùng mỗi ngày – mức thấp hơn nhiều so với tiềm năng thực tế. Tình trạng này đến sau nhiều năm thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và chịu các lệnh trừng phạt của bên ngoài.

Tuy vậy, thông báo của ông Trump không cung cấp nhiều chi tiết về cơ cấu thỏa thuận, các mỏ dầu hay công ty tham gia, cũng như cách thức Mỹ sẽ thực thi quyền kiểm soát đa số đối với trữ lượng dầu này.

Kể từ khi Mỹ bắt giữ và lật đổ cựu Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm nay, Washington đã nỗ lực đảm bảo nguồn cung dầu thô ổn định từ Venezuela cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ, đồng thời thúc đẩy đầu tư của Mỹ vào ngành công nghiệp dầu khí của quốc gia này.

Chính quyền Trump đang chịu áp lực trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào cuối năm nay do giá xăng dầu tăng cao. Người ta kỳ vọng vấn đề có thể được xoa dịu nhờ nguồn cung dầu giá rẻ hơn và việc gia tăng sản lượng. Mỹ cũng đang tìm kiếm các giải pháp để bổ sung Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, bao gồm cả khả năng hoán đổi dầu thô với các nhà sản xuất trong nước.

Phan Tùng/VOV.VN
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