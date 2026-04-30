  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Chủ tịch Quốc hội Iran: Ông Trump muốn buộc Tehran “đầu hàng”

Thứ Năm, 05:53, 30/04/2026
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách buộc Iran phải “đầu hàng” thông qua việc gia tăng sức ép kinh tế và khai thác các chia rẽ nội bộ.

Ông Ghalibaf – một trong những nhân vật chủ chốt tham gia đàm phán ngừng bắn với Mỹ, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo chiến lược trong thời gian xung đột – nhận định các đối thủ của Iran đang tìm cách làm suy yếu nước này từ bên trong bằng những gì ông mô tả là “chiến thuật bao vây và thao túng truyền thông”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA/Reuters

Bên cạnh đó, ông Ghalibaf chỉ trích Tổng thống Mỹ liên quan đến diễn biến giá dầu và chính sách phong tỏa của Washington. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông cho rằng cái gọi là “lý thuyết phong tỏa” của Mỹ, đặc biệt tại eo biển Hormuz, đã góp phần đẩy giá dầu tăng mạnh, có thời điểm tiến sát mốc 120 USD/thùng (giá dầu Brent từng giao dịch quanh mức 116 USD/thùng trong ngày 30/4).

“Điểm dừng tiếp theo: 140”, ông Ghalibaf ám chỉ khả năng giá dầu tiếp tục leo thang. Ông cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân chính sách phong tỏa, mà là ở tư duy điều hành của phía Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng bác bỏ nhận định trước đó của ông Trump về nguy cơ hạ tầng năng lượng Iran có thể bị hư hại nghiêm trọng do dư thừa dầu. Dẫn lại phát biểu của Tổng thống Mỹ trên truyền hình, ông Ghalibaf cho biết sau 3 ngày không có bất kỳ giếng dầu nào phát nổ, đồng thời nói rằng Iran thậm chí có thể kéo dài thời gian và “phát trực tiếp” tình trạng các giếng dầu để chứng minh điều ngược lại.

Ông Ghalibaf kêu gọi người dân Iran duy trì sự đoàn kết, coi đây là yếu tố then chốt để đối phó với cái mà ông gọi là “âm mưu mới” từ các thế lực thù địch. “Mọi hành động gây chia rẽ đều nằm trong kế hoạch của đối phương,” ông Ghalibaf nhấn mạnh, đồng thời cho biết các quan chức Iran “đều tuân theo chỉ đạo của Lãnh tụ Tối cao”.

Ông không nêu cụ thể về sự chia rẽ trong nội bộ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin không chính thức tại Iran, một tuyên bố chung của Quốc hội ký ngày 27/4, với sự ủng hộ của khoảng 261/290 nghị sĩ, đã bày tỏ hậu thuẫn đối với phái đoàn đàm phán của Iran, trong đó có ông Ghalibaf.

Động thái này được truyền thông Iran mô tả là tuyên bố chính trị mang tính tập thể nhằm thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết, thay vì một cuộc bỏ phiếu chính thức tại Quốc hội.

Những ngày gần đây, nhiều quan chức Iran – bao gồm Tổng thống, các nghị sĩ và các giáo sĩ chủ trì lễ cầu nguyện thứ Sáu – liên tục kêu gọi duy trì đoàn kết, đồng thời khuyến nghị người dân tránh chỉ trích lẫn nhau trong bối cảnh tình hình nhạy cảm hiện nay.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ Donald Trump Mohammad Bagher Ghalibaf Trung Đông đàm phán Mỹ Iran eo biển Hormuz giá dầu
Tin liên quan

Mỹ đã tiêu tốn 25 tỷ USD sau 2 tháng chiến sự tại Iran

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc tại phiên điều trần ở Hạ viện ngày 29/4 cho biết chi phí cho cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã lên tới khoảng 25 tỷ USD, khi xung đột bước sang ngày thứ 60.

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc tại phiên điều trần ở Hạ viện ngày 29/4 cho biết chi phí cho cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã lên tới khoảng 25 tỷ USD, khi xung đột bước sang ngày thứ 60.

Nóng thế giới ngày 30/4: Phương Tây lộ rõ bất đồng về chiến sự Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran chuẩn bị đưa ra đề xuất mới về đàm phán hòa bình với Mỹ; Tổng thống Zelensky nêu điều kiện để được nhập khẩu vũ khí Ukraine; UAE rời OPEC…

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran chuẩn bị đưa ra đề xuất mới về đàm phán hòa bình với Mỹ; Tổng thống Zelensky nêu điều kiện để được nhập khẩu vũ khí Ukraine; UAE rời OPEC…

Iran tiếp tục cảnh báo Mỹ, đồng nội tệ Iran xuống thấp kỷ lục

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 29/4 khẳng định, nước này vẫn trong tình trạng chiến tranh, cảnh báo xung đột có thể tái bùng phát bất kỳ lúc nào.

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 29/4 khẳng định, nước này vẫn trong tình trạng chiến tranh, cảnh báo xung đột có thể tái bùng phát bất kỳ lúc nào.

