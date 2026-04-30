Chủ tịch Quốc hội Iran: Ông Trump muốn buộc Tehran “đầu hàng”

Ông Ghalibaf – một trong những nhân vật chủ chốt tham gia đàm phán ngừng bắn với Mỹ, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo chiến lược trong thời gian xung đột – nhận định các đối thủ của Iran đang tìm cách làm suy yếu nước này từ bên trong bằng những gì ông mô tả là “chiến thuật bao vây và thao túng truyền thông”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA/Reuters

Bên cạnh đó, ông Ghalibaf chỉ trích Tổng thống Mỹ liên quan đến diễn biến giá dầu và chính sách phong tỏa của Washington. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông cho rằng cái gọi là “lý thuyết phong tỏa” của Mỹ, đặc biệt tại eo biển Hormuz, đã góp phần đẩy giá dầu tăng mạnh, có thời điểm tiến sát mốc 120 USD/thùng (giá dầu Brent từng giao dịch quanh mức 116 USD/thùng trong ngày 30/4).

“Điểm dừng tiếp theo: 140”, ông Ghalibaf ám chỉ khả năng giá dầu tiếp tục leo thang. Ông cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân chính sách phong tỏa, mà là ở tư duy điều hành của phía Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng bác bỏ nhận định trước đó của ông Trump về nguy cơ hạ tầng năng lượng Iran có thể bị hư hại nghiêm trọng do dư thừa dầu. Dẫn lại phát biểu của Tổng thống Mỹ trên truyền hình, ông Ghalibaf cho biết sau 3 ngày không có bất kỳ giếng dầu nào phát nổ, đồng thời nói rằng Iran thậm chí có thể kéo dài thời gian và “phát trực tiếp” tình trạng các giếng dầu để chứng minh điều ngược lại.

Ông Ghalibaf kêu gọi người dân Iran duy trì sự đoàn kết, coi đây là yếu tố then chốt để đối phó với cái mà ông gọi là “âm mưu mới” từ các thế lực thù địch. “Mọi hành động gây chia rẽ đều nằm trong kế hoạch của đối phương,” ông Ghalibaf nhấn mạnh, đồng thời cho biết các quan chức Iran “đều tuân theo chỉ đạo của Lãnh tụ Tối cao”.

Ông không nêu cụ thể về sự chia rẽ trong nội bộ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin không chính thức tại Iran, một tuyên bố chung của Quốc hội ký ngày 27/4, với sự ủng hộ của khoảng 261/290 nghị sĩ, đã bày tỏ hậu thuẫn đối với phái đoàn đàm phán của Iran, trong đó có ông Ghalibaf.

Động thái này được truyền thông Iran mô tả là tuyên bố chính trị mang tính tập thể nhằm thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết, thay vì một cuộc bỏ phiếu chính thức tại Quốc hội.

Những ngày gần đây, nhiều quan chức Iran – bao gồm Tổng thống, các nghị sĩ và các giáo sĩ chủ trì lễ cầu nguyện thứ Sáu – liên tục kêu gọi duy trì đoàn kết, đồng thời khuyến nghị người dân tránh chỉ trích lẫn nhau trong bối cảnh tình hình nhạy cảm hiện nay.