中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ sẽ triển khai lực lượng như thế nào trong chiến dịch ở eo biển Hormuz?

Thứ Hai, 11:07, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kế hoạch của Mỹ tại eo biển Hormuz huy động tàu khu trục, hơn 100 máy bay, UAV và 15.000 binh sĩ, nhằm bảo đảm an ninh hàng hải và trấn an tàu thương mại.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết kế hoạch “dẫn đường” cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ huy động nhiều khí tài và lực lượng quy mô lớn, bao gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay, các nền tảng không người lái đa miền và khoảng 15.000 binh sĩ.

my se trien khai luc luong nhu the nao trong chien dich o eo bien hormuz hinh anh 1
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln phóng tên lửa Sea Sparrow. Ảnh: Hải quân Mỹ

Các lực lượng chủ chốt và cách thức triển khai

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường: Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke-class được xem là lực lượng nòng cốt của hải quân Mỹ. Tính đến ngày 24/4, Mỹ có 12 tàu khu trục tại Trung Đông.

Một số tàu đã tham gia thực thi phong tỏa các cảng của Iran, song các hoạt động này diễn ra ngoài eo biển Hormuz, chủ yếu tại biển Arab. Kể từ khi xung đột bùng phát, CENTCOM mới chỉ công bố hai tàu khu trục đi vào eo biển nhằm mở đường cho các chiến dịch rà phá thủy lôi.

Ngoài ra, tàu khu trục còn đảm nhiệm vai trò phòng không chủ lực cho các nhóm tác chiến tàu sân bay, do đó không phải toàn bộ số tàu trong khu vực sẽ được điều động trực tiếp đến Hormuz. Các chuyên gia cũng cho rằng những tàu này khó có khả năng hộ tống trực tiếp các đoàn tàu thương mại đi qua eo biển.

Hơn 100 máy bay quân sự: Mỹ duy trì nhiều loại máy bay triển khai từ tàu sân bay và căn cứ trên bộ trong khu vực. Trực thăng vũ trang có thể bay phía trên các tàu đi qua eo biển Hormuz để vô hiệu hóa các xuồng nhỏ tìm cách cản trở.

Bên cạnh đó, các máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt nước hoặc các trận địa tên lửa ven bờ.

Nền tảng không người lái đa miền: Các hệ thống này bao gồm máy bay không người lái và tàu không người lái, có thể di chuyển cùng các tàu hoặc hoạt động gần khu vực eo biển Hormuz nhằm phản ứng nhanh với các mối đe dọa. Tùy theo cấu hình, các nền tảng này có thể được trang bị vũ khí hoặc chỉ thực hiện nhiệm vụ giám sát, trinh sát.

Khoảng 15.000 binh sĩ: Dù con số này cho thấy mức độ cam kết lớn về lực lượng, phần lớn binh sĩ được cho là đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, thay vì trực tiếp triển khai tại Hormuz. Hiện có ít nhất 2 tàu sân bay Mỹ trong khu vực, mỗi tàu mang theo khoảng 5.000 quân nhân cùng các phương tiện không quân có thể tham gia hoạt động trên không phận eo biển.

Mục đích chiến dịch của Mỹ

Theo giới chuyên gia, kế hoạch của Mỹ nhiều khả năng không tập trung vào việc bảo vệ trực tiếp từng tàu, mà hướng tới việc tạo dựng môi trường an ninh tổng thể.

Bà Jennifer Parker, chuyên gia tại Viện Lowy và cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Australia, nhận định quân đội Mỹ có thể gia tăng hiện diện cả trên biển lẫn trên không tại Hormuz nhằm trấn an các tàu thương mại.

“Có vẻ như chiến dịch này không nhằm bảo vệ trực tiếp từng tàu riêng lẻ, mà nhằm thay đổi tình hình chung ở eo biển, để các tàu cảm thấy an toàn khi đi qua”, bà Parker cho biết.

Theo bà, kế hoạch này có thể bao gồm việc triển khai một số tàu hải quân Mỹ ở Hormuz, kết hợp với các loại máy bay tuần tra trên không để phát hiện và xử lý kịp thời các xuồng nhỏ hoặc tàu có ý định tấn công tàu thương mại.

capture.jpg

Iran cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo Hormuz

VOV.VN - Giới chức Iran vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz mà Tổng thống Trump mới công bố. Tehran khẳng định tuyến vận tải huyết mạch của thế giới vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái như trước chiến tranh.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: eo biển Hormuz Mỹ Iran Trung Đông quân đội Mỹ CENTCOM an ninh hàng hải
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump: Mỹ đang có “thảo luận rất tích cực” với Iran
Ông Trump: Mỹ đang có “thảo luận rất tích cực” với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 cho biết các đại diện của ông “đang có các cuộc thảo luận rất tích cực” với Iran khi hai nước trao đổi các đề xuất hòa bình.

Ông Trump: Mỹ đang có “thảo luận rất tích cực” với Iran

Ông Trump: Mỹ đang có “thảo luận rất tích cực” với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 cho biết các đại diện của ông “đang có các cuộc thảo luận rất tích cực” với Iran khi hai nước trao đổi các đề xuất hòa bình.

Mỹ tính tung Dark Eagle tới Trung Đông: Lấp khoảng trống hỏa lực hay răn đe Iran?
Mỹ tính tung Dark Eagle tới Trung Đông: Lấp khoảng trống hỏa lực hay răn đe Iran?

VOV.VN - EurAsian Times đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã đề xuất triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh “Dark Eagle” còn gọi là Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) - của Lục quân Mỹ tới tới Trung Đông trong bối cảnh lo ngại nguy cơ bùng phát các xung đột mới.

Mỹ tính tung Dark Eagle tới Trung Đông: Lấp khoảng trống hỏa lực hay răn đe Iran?

Mỹ tính tung Dark Eagle tới Trung Đông: Lấp khoảng trống hỏa lực hay răn đe Iran?

VOV.VN - EurAsian Times đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã đề xuất triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh “Dark Eagle” còn gọi là Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) - của Lục quân Mỹ tới tới Trung Đông trong bối cảnh lo ngại nguy cơ bùng phát các xung đột mới.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục sụt giảm vì vấn đề Iran và kinh tế
Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục sụt giảm vì vấn đề Iran và kinh tế

VOV.VN - Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh sự bất mãn của người dân Mỹ gia tăng đối với cách ông xử lý nhiều vấn đề lớn, từ xung đột với Iran đến tình hình kinh tế trong nước.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục sụt giảm vì vấn đề Iran và kinh tế

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục sụt giảm vì vấn đề Iran và kinh tế

VOV.VN - Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh sự bất mãn của người dân Mỹ gia tăng đối với cách ông xử lý nhiều vấn đề lớn, từ xung đột với Iran đến tình hình kinh tế trong nước.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ