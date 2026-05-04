Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục sụt giảm vì vấn đề Iran và kinh tế

Theo kết quả khảo sát do The Washington Post, ABC News và Ipsos phối hợp thực hiện từ ngày 24-28/4, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump hiện ở mức khoảng 37%, giảm nhẹ so với mức 39% hồi tháng 2. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ đã tăng lên 62% – mức cao nhất trong cả hai nhiệm kỳ của ông.

Đáng chú ý, mức ủng hộ trong nội bộ đảng Cộng hòa nhìn chung không thay đổi nhiều, song sự ủng hộ từ nhóm cử tri độc lập có xu hướng nghiêng về Cộng hòa đã giảm mạnh, xuống mức thấp kỷ lục 56%. Diễn biến này được cho là tín hiệu bất lợi đối với đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, trong bối cảnh đảng này hiện chỉ nắm đa số mong manh tại Hạ viện và đối mặt với nhiều cuộc đua sít sao tại Thượng viện.

Khảo sát cũng cho thấy đảng Dân chủ đang có lợi thế 5 điểm phần trăm trong lựa chọn của cử tri đối với Hạ viện, tăng so với mức 2 điểm hồi đầu năm. Trong nhóm cử tri khẳng định chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu, khoảng cách này mở rộng lên 9 điểm.

Về các vấn đề cụ thể, 66% số người được hỏi không tán thành cách Tổng thống Trăm xử lý “tình hình với Iran”, trong khi chỉ 33% ủng hộ. Đối với kinh tế, tỷ lệ ủng hộ giảm xuống 34% trong bối cảnh giá xăng tăng cao. Trong khi có tới 76% người dân không hài lòng với cách chính quyền xử lý chi phí sinh hoạt, và 72% không tán thành cách ứng phó với lạm phát.

Khảo sát được công bố trong bối cảnh ngành hàng không Mỹ chịu áp lực, khi hãng hàng không Spirit Airlines thông báo đóng cửa, một phần do chi phí nhiên liệu tăng. Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho rằng người dân có thể sớm cảm nhận “sự giảm nhẹ ngay lập tức” nếu lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz được khôi phục.

Trong các lĩnh vực được khảo sát, vấn đề nhập cư là điểm sáng tương đối với ông Trăm, khi 45% ủng hộ cách xử lý tại biên giới Mỹ - Mexico, dù vẫn có 54% không đồng tình. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về kết quả khảo sát này.