Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục sụt giảm vì vấn đề Iran và kinh tế

Thứ Hai, 05:45, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh sự bất mãn của người dân Mỹ gia tăng đối với cách ông xử lý nhiều vấn đề lớn, từ xung đột với Iran đến tình hình kinh tế trong nước.

Theo kết quả khảo sát do The Washington Post, ABC News và Ipsos phối hợp thực hiện từ ngày 24-28/4, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump hiện ở mức khoảng 37%, giảm nhẹ so với mức 39% hồi tháng 2. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ đã tăng lên 62% – mức cao nhất trong cả hai nhiệm kỳ của ông.

ty le ung ho ong trump tiep tuc sut giam vi van de iran va kinh te hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, mức ủng hộ trong nội bộ đảng Cộng hòa nhìn chung không thay đổi nhiều, song sự ủng hộ từ nhóm cử tri độc lập có xu hướng nghiêng về Cộng hòa đã giảm mạnh, xuống mức thấp kỷ lục 56%. Diễn biến này được cho là tín hiệu bất lợi đối với đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, trong bối cảnh đảng này hiện chỉ nắm đa số mong manh tại Hạ viện và đối mặt với nhiều cuộc đua sít sao tại Thượng viện.

Khảo sát cũng cho thấy đảng Dân chủ đang có lợi thế 5 điểm phần trăm trong lựa chọn của cử tri đối với Hạ viện, tăng so với mức 2 điểm hồi đầu năm. Trong nhóm cử tri khẳng định chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu, khoảng cách này mở rộng lên 9 điểm.

Về các vấn đề cụ thể, 66% số người được hỏi không tán thành cách Tổng thống Trăm xử lý “tình hình với Iran”, trong khi chỉ 33% ủng hộ. Đối với kinh tế, tỷ lệ ủng hộ giảm xuống 34% trong bối cảnh giá xăng tăng cao. Trong khi có tới 76% người dân không hài lòng với cách chính quyền xử lý chi phí sinh hoạt, và 72% không tán thành cách ứng phó với lạm phát.

Khảo sát được công bố trong bối cảnh ngành hàng không Mỹ chịu áp lực, khi hãng hàng không Spirit Airlines thông báo đóng cửa, một phần do chi phí nhiên liệu tăng. Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho rằng người dân có thể sớm cảm nhận “sự giảm nhẹ ngay lập tức” nếu lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz được khôi phục.

Trong các lĩnh vực được khảo sát, vấn đề nhập cư là điểm sáng tương đối với ông Trăm, khi 45% ủng hộ cách xử lý tại biên giới Mỹ - Mexico, dù vẫn có 54% không đồng tình. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về kết quả khảo sát này.

Quang Trung/VOV-Washington
Ông Trump tuyên bố triển khai chiến dịch giải phóng các tàu mắc kẹt tại Hormuz
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 tuyên bố Washington sẽ triển khai một chiến dịch nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz, bắt đầu từ sáng 4/5 (giờ địa phương), trong bối cảnh căng thẳng an ninh hàng hải tại khu vực tiếp tục leo thang.

Căng thẳng Mỹ - Đức: Ông Trump rút 5.000 quân, dọa bỏ rơi cả Italy và Tây Ban Nha
VOV.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc ngày 1/5 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, trong bối cảnh ông Trump tỏ ra giận dữ trước chỉ trích từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump hôm 1/5 đã bác bỏ những lo ngại về việc cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ do cuộc xung đột vũ trang với Iran.

