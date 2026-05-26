Mỹ siết điều kiện với Iran: Chưa xử lý uranium, chưa gỡ trừng phạt

Thứ Ba, 07:36, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết những khác biệt về cách diễn đạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và lộ trình dỡ bỏ trừng phạt đang làm chậm tiến trình hoàn tất thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, dù hai bên vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng các bất đồng có thể sớm được giải quyết.

Theo giới chức Mỹ, việc phái đoàn Iran, trong đó có nhiều thành viên cấp cao của nước này, có mặt tại Qatar hôm 25/5 được xem là tín hiệu tích cực, trong bối cảnh Doha tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải.

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: AP

Washington đang tìm kiếm các cam kết rõ ràng từ Tehran rằng nước này sẽ tiêu hủy kho dự trữ urani làm giàu cấp độ cao và không theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Một quan chức Mỹ cuối tuần qua cho biết, Iran đã đồng ý về nguyên tắc với các yêu cầu này.

Tuy nhiên, phía Iran cho biết các chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân chưa được thảo luận đầy đủ và sẽ được đưa ra trong vòng đàm phán tiếp theo.

“Đây là một trong những điểm mấu chốt lớn nhất của các cuộc đàm phán. Tình hình thay đổi từng phút”,  một nguồn tin khu vực am hiểu tiến trình đàm phán nhận định.

Trong khi đó, Tehran tiếp tục hối thúc Mỹ đưa ra cam kết về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng các tài sản bị phong tỏa nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của nước này.  Phía Mỹ khẳng định các hỗ trợ tài chính sẽ chỉ được triển khai nếu hai bên đạt được tiến triển rõ ràng trong vấn đề hạt nhân.

Những ngày gần đây, giới chức Mỹ bắt đầu sử dụng khẩu hiệu “Không bụi, không tiền” (“No dust, no money”), ám chỉ kho dự trữ gần 454 kg urani làm giàu cấp độ cao của Iran. Nhà Trắng cho rằng số vật liệu này phải được xử lý trước khi Tehran có thể nhận được lợi ích kinh tế từ bất kỳ thỏa thuận nào.

Hồng Anh/VOV.VN
Tag: Mỹ Iran đàm phán Mỹ Iran lệnh trừng phạt của Mỹ và Iran chương trình hạt nhân xung đột Mỹ Iran xử lý urani đàm phát chấm dứt xung đột thỏa thuận Mỹ Iran
Sự cố bất thường khiến Không quân Mỹ “đắp chiếu” toàn bộ phi đội T-38 Talon

VOV.VN - Nhờ nền công nghiệp quốc phòng nội địa, Iran được cho là có thể nhanh chóng mở rộng sản xuất nhiều loại vũ khí chủ lực. Một số hệ thống có thể được sản xuất hàng loạt chỉ trong vài tháng nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần cảng Bandar Abbas.

