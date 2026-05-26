Mỹ siết điều kiện với Iran: Chưa xử lý uranium, chưa gỡ trừng phạt

Theo giới chức Mỹ, việc phái đoàn Iran, trong đó có nhiều thành viên cấp cao của nước này, có mặt tại Qatar hôm 25/5 được xem là tín hiệu tích cực, trong bối cảnh Doha tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải.

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: AP

Washington đang tìm kiếm các cam kết rõ ràng từ Tehran rằng nước này sẽ tiêu hủy kho dự trữ urani làm giàu cấp độ cao và không theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Một quan chức Mỹ cuối tuần qua cho biết, Iran đã đồng ý về nguyên tắc với các yêu cầu này.

Tuy nhiên, phía Iran cho biết các chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân chưa được thảo luận đầy đủ và sẽ được đưa ra trong vòng đàm phán tiếp theo.

“Đây là một trong những điểm mấu chốt lớn nhất của các cuộc đàm phán. Tình hình thay đổi từng phút”, một nguồn tin khu vực am hiểu tiến trình đàm phán nhận định.

Trong khi đó, Tehran tiếp tục hối thúc Mỹ đưa ra cam kết về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng các tài sản bị phong tỏa nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của nước này. Phía Mỹ khẳng định các hỗ trợ tài chính sẽ chỉ được triển khai nếu hai bên đạt được tiến triển rõ ràng trong vấn đề hạt nhân.

Những ngày gần đây, giới chức Mỹ bắt đầu sử dụng khẩu hiệu “Không bụi, không tiền” (“No dust, no money”), ám chỉ kho dự trữ gần 454 kg urani làm giàu cấp độ cao của Iran. Nhà Trắng cho rằng số vật liệu này phải được xử lý trước khi Tehran có thể nhận được lợi ích kinh tế từ bất kỳ thỏa thuận nào.