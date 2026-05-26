Cải chính

Mỹ tuyên bố tấn công tự vệ, nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu Iran gần Hormuz

Thứ Ba, 06:35, 26/05/2026
VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mà Washington cho là “mang tính tự vệ” nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran gần eo biển Hormuz hôm 25/5.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn đang được duy trì và các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

my tuyen bo tan cong tu ve, nham vao be phong ten lua va tau iran gan hormuz hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Người phát ngôn CENTCOM, ông Timothy Hawkins cho biết: “Lực lượng Mỹ  đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ ở miền nam Iran nhằm bảo vệ binh sĩ của chúng tôi trước các mối đe dọa từ lực lượng Iran”.

Theo ông Hawkins, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm các bệ phóng tên lửa và tàu thuyền Iran bị cho là đang tìm cách triển khai thủy lôi.

“CENTCOM sẽ tiếp tục bảo vệ lực lượng của chúng tôi, đồng thời duy trì sự kiềm chế trong suốt thời gian lệnh ngừng bắn còn hiệu lực”, ông Timothy Hawkins nói thêm.

Đây không phải lần đầu lực lượng Mỹ và Iran đấu hỏa lực trong thời gian ngừng bắn. Đầu tháng 5/2026, quân đội Mỹ từng tấn công các cơ sở quân sự của Iran mà Washington cáo buộc liên quan đến loạt vụ phóng tên lửa, máy bay không người lái và điều động tàu cỡ nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã cho phép quân đội Mỹ đáp trả các hành động của Iran tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Truyền thông Iran: Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz
Truyền thông Iran: Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần cảng Bandar Abbas.

Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel
Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel

VOV.VN - Ông Mohammad Bagher Zolghadr, tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã thể hiện lập trường cứng rắn trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân, khẳng định Tehran “sẽ không lùi bước” trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Ông Trump đề xuất tiêu hủy urani làm giàu tại Mỹ hoặc ngay trên lãnh thổ Iran
Ông Trump đề xuất tiêu hủy urani làm giàu tại Mỹ hoặc ngay trên lãnh thổ Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết urani làm giàu của Iran sẽ bị tiêu hủy tại Mỹ, ngay trên lãnh thổ Iran hoặc tại “một địa điểm khác có thể chấp nhận được”.

