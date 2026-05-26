  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Truyền thông Iran: Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz

Thứ Ba, 06:13, 26/05/2026
VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần cảng Bandar Abbas.

Một chiếc xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ở Vịnh Ba Tư. Ảnh: Getty

Theo các nguồn tin này, vụ việc xảy ra hôm 25/5, đúng thời điểm các nhà đàm phán Mỹ và Iran tới Qatar nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc.

Kênh SNN của Iran cho biết cuộc tấn công nhằm vào các tàu Iran diễn ra ở phía nam đảo Larak, khu vực hẹp nhất của eo biển Hormuz – nơi đang chịu sự phong tỏa từ cả Mỹ và Iran. SNN dẫn các nguồn tin nói rằng ít nhất 3 thủy thủ Iran đã thiệt mạng.

Các phương tiện truyền thông Iran cũng đưa tin về hàng loạt vụ nổ tại Bandar Abbas, thành phố cảng chiến lược nằm gần một căn cứ hải quân của Iran.

Hiện Lầu Năm Góc chưa xác nhận thông tin về các cuộc tấn công này. Trước đó, quân đội Mỹ từng cảnh báo có thể can thiệp quân sự để đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Al Jazeera dẫn lời một quan chức Iran cho biết IRGC đã nhắm mục tiêu vào một tàu chưa xác định sau khi các tàu của lực lượng này bị máy bay Mỹ tấn công. Nguồn tin cũng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ gần Bandar Abbas.

Iran trước đó tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này đối với tàu thuyền từ các “quốc gia thù địch” nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2. Tháng trước, Mỹ cũng thông báo áp đặt phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, đạt được hôm 8/4, nhìn chung vẫn được duy trì. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump nhiều lần cảnh báo Washington có thể nối lại chiến dịch không kích nếu Tehran không chấp nhận các yêu cầu của Mỹ.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran

VOV.VN - Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã mất khoảng 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, tương đương gần 20% số lượng phi đội mà Washington sở hữu trước chiến sự, với tổng giá trị ước tính gần 1 tỷ USD.

Hormuz thành bài toán tỷ USD: Trả phí cho Iran hay chấp nhận khủng hoảng?

VOV.VN - Mười một tuần sau khi xung đột Mỹ-Iran Iran bùng phát, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa đối với hoạt động hàng hải quốc tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực Vịnh Ba Tư cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Vì sao tàu ngầm Ghadir của Iran khiến các cường quốc hải quân dè chừng?

VOV.VN - Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng ẩn mình trong vùng nước nông và chiến thuật tác chiến bất đối xứng, tàu ngầm Ghadir của Iran đang trở thành “ẩn số nguy hiểm” khiến nhiều cường quốc hải quân phải dè chừng.

