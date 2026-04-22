Mỹ siết phong tỏa dầu mỏ Iran, cảnh báo kho chứa sắp chạm ngưỡng

Phát biểu trên mạng xã hội hôm 21/4, ông Bessent nhấn mạnh: “Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran. Chỉ trong vài ngày nữa, kho chứa tại đảo Kharg sẽ đầy, buộc các giếng dầu dễ bị tổn thương của Iran phải ngừng hoạt động”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AP

Ông cho biết các biện pháp hạn chế hàng hải đang trực tiếp nhắm vào nguồn thu chủ chốt của Iran. Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch gây áp lực kinh tế nhằm làm suy yếu khả năng tạo nguồn thu, vận chuyển và thu hồi dòng tiền của Tehran, đồng thời cảnh báo các bên hỗ trợ Iran có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Đảo Kharg là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, nơi tập trung phần lớn hoạt động sản xuất và vận chuyển năng lượng của nước này. Trong thời gian xung đột, Iran vẫn duy trì được sản lượng và xuất khẩu dầu ở mức đáng kể, thậm chí nhỉnh hơn so với giai đoạn trước đó.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nếu lệnh phong tỏa kéo dài, Iran có thể buộc phải cắt giảm hoặc tạm dừng sản xuất dầu thô khi năng lực lưu trữ đạt giới hạn. Dầu thô hiện chiếm khoảng 80% doanh thu xuất khẩu của nước này.

Theo dữ liệu từ Kpler, Iran hiện vẫn có khoảng 176 triệu thùng dầu đang được lưu trữ trên biển, trong đó phần lớn đã được vận chuyển ra ngoài Vịnh Ba Tư hoặc đang trên đường tới các thị trường tiêu thụ, đồng nghĩa với việc nước này vẫn còn nguồn cung đáng kể để xuất khẩu.

Theo bà Natasha Kaneva, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại JPMorgan, các biện pháp phong tỏa có thể tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán, nhưng chỉ phát huy hiệu quả nếu được thực thi nghiêm ngặt và duy trì trong thời gian dài, có thể kéo dài nhiều tháng.