  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ siết phong tỏa dầu mỏ Iran, cảnh báo kho chứa sắp chạm ngưỡng

Thứ Tư, 06:50, 22/04/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các kho chứa dầu trên đảo Kharg của Iran có thể sẽ đầy trong vài ngày tới, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì phong tỏa đối với hoạt động hàng hải của nước này.

Phát biểu trên mạng xã hội hôm 21/4, ông Bessent nhấn mạnh: “Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran. Chỉ trong vài ngày nữa, kho chứa tại đảo Kharg sẽ đầy, buộc các giếng dầu dễ bị tổn thương của Iran phải ngừng hoạt động”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AP

Ông cho biết các biện pháp hạn chế hàng hải đang trực tiếp nhắm vào nguồn thu chủ chốt của Iran. Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch gây áp lực kinh tế nhằm làm suy yếu khả năng tạo nguồn thu, vận chuyển và thu hồi dòng tiền của Tehran, đồng thời cảnh báo các bên hỗ trợ Iran có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Đảo Kharg là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, nơi tập trung phần lớn hoạt động sản xuất và vận chuyển năng lượng của nước này. Trong thời gian xung đột, Iran vẫn duy trì được sản lượng và xuất khẩu dầu ở mức đáng kể, thậm chí nhỉnh hơn so với giai đoạn trước đó.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nếu lệnh phong tỏa  kéo dài, Iran có thể buộc phải cắt giảm hoặc tạm dừng sản xuất dầu thô khi năng lực lưu trữ đạt giới hạn. Dầu thô hiện chiếm khoảng 80% doanh thu xuất khẩu của nước này.

Theo dữ liệu từ Kpler, Iran hiện vẫn có khoảng 176 triệu thùng dầu đang được lưu trữ trên biển, trong đó phần lớn đã được vận chuyển ra ngoài Vịnh Ba Tư hoặc đang trên đường tới các thị trường tiêu thụ, đồng nghĩa với việc nước này vẫn còn nguồn cung đáng kể để xuất khẩu.

Theo bà Natasha Kaneva, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại JPMorgan, các biện pháp phong tỏa có thể tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán, nhưng chỉ phát huy hiệu quả nếu được thực thi nghiêm ngặt và duy trì trong thời gian dài, có thể kéo dài nhiều tháng.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Quân đội Iran tiết lộ lý do không đáp trả vụ Mỹ tấn công tàu Touska
Quân đội Iran tiết lộ lý do không đáp trả vụ Mỹ tấn công tàu Touska

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 20/6 tiết lộ lý do các lực lượng nước này không đáp trả lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ khi họ tấn công một tàu của Iran ở Vịnh Oman.

Hormuz dậy sóng: Iran tung hạm đội “tàu muỗi” đối đầu hải quân Mỹ
Hormuz dậy sóng: Iran tung hạm đội “tàu muỗi” đối đầu hải quân Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đang tăng cường sử dụng các hạm đội tàu tấn công cỡ nhỏ, tốc độ cao - thường được gọi là “hạm đội tàu muỗi” - để thể hiện sức mạnh và đe dọa hoạt động hàng hải của Washington tại khu vực.

Kho uranium bí ẩn của Iran lớn cỡ nào và đang ở đâu trong “vùng mù” giám sát?
Kho uranium bí ẩn của Iran lớn cỡ nào và đang ở đâu trong “vùng mù” giám sát?

VOV.VN - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi hai bên vẫn bế tắc về chương trình hạt nhân, đặc biệt là số phận kho uranium làm giàu của Tehran.

