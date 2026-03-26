Mỹ tạm thời đưa 2 quan chức cấp cao Iran ra khỏi danh sách mục tiêu?

Mỹ đã tạm thời loại Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf khỏi danh sách các mục tiêu có thể bị tấn công trong các chiến dịch của Mỹ và Israel.

Theo Theo Wall Street Journal, quyết định này có hiệu lực tạm thời trong khoảng 4–5 ngày, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mở ra khả năng đối thoại để tìm giải pháp kết thúc chiến sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trước đó, Mỹ được cho là đã gửi tới Iran một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Kế hoạch này đề cập đến các vấn đề liên quan tới chương trình tên lửa, hạt nhân của Iran, cũng như đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực. Các nguồn tin cho biết hai bên đã có những tiếp xúc thông qua các kênh trung gian, trong đó có Pakistan. Tuy nhiên, phía Tehran bác bỏ tuyên bố của Washington rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra hiệu quả.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột với Iran trong vài tuần tới, thay vì để chiến sự kéo dài.

Theo các nguồn tin, trong các cuộc trao đổi riêng gần đây, ông Trump nhấn mạnh muốn tránh một cuộc chiến kéo dài và cho rằng xung đột đang ở “giai đoạn cuối”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi các cộng sự tuân thủ khung thời gian 4–6 tuần mà ông đã công khai trước đó.

Bên cạnh đó, ông Trump được cho là lo ngại cuộc xung đột với Iran đang khiến chính quyền Mỹ bị phân tán khỏi các ưu tiên trong nước, trong khi một số cố vấn thân cận đề nghị ông tập trung vào những vấn đề cấp bách đối với cử tri, như tình trạng giá cả tăng cao do tác động của chiến sự.

Nhà Trắng thậm chí đã lùi chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump tới giữa tháng 5, với kỳ vọng xung đột sẽ kết thúc trước thời điểm diễn ra chuyến đi.