中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ tạm thời đưa 2 quan chức cấp cao Iran ra khỏi danh sách mục tiêu?

Thứ Năm, 11:56, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỹ tạm thời loại một số lãnh đạo cấp cao Iran khỏi danh sách mục tiêu tấn công, trong khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy đàm phán nhằm sớm kết thúc xung đột.

Mỹ đã tạm thời loại Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf khỏi danh sách các mục tiêu có thể bị tấn công trong các chiến dịch của Mỹ và Israel.

Theo Theo Wall Street Journal, quyết định này có hiệu lực tạm thời trong khoảng 4–5 ngày, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mở ra khả năng đối thoại để tìm giải pháp kết thúc chiến sự.

my tam thoi dua 2 quan chuc cap cao iran ra khoi danh sach muc tieu hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trước đó, Mỹ được cho là đã gửi tới Iran một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Kế hoạch này đề cập đến các vấn đề liên quan tới chương trình tên lửa, hạt nhân của Iran, cũng như đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực. Các nguồn tin cho biết hai bên đã có những tiếp xúc thông qua các kênh trung gian, trong đó có Pakistan. Tuy nhiên, phía Tehran bác bỏ tuyên bố của Washington rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra hiệu quả.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột với Iran trong vài tuần tới, thay vì để chiến sự kéo dài.

Theo các nguồn tin, trong các cuộc trao đổi riêng gần đây, ông Trump nhấn mạnh muốn tránh một cuộc chiến kéo dài và cho rằng xung đột đang ở “giai đoạn cuối”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi các cộng sự tuân thủ khung thời gian 4–6 tuần mà ông đã công khai trước đó.

Bên cạnh đó, ông Trump được cho là lo ngại cuộc xung đột với Iran đang khiến chính quyền Mỹ bị phân tán khỏi các ưu tiên trong nước, trong khi một số cố vấn thân cận đề nghị ông tập trung vào những vấn đề cấp bách đối với cử tri, như tình trạng giá cả tăng cao do tác động của chiến sự.

Nhà Trắng thậm chí đã lùi chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump tới giữa tháng 5, với kỳ vọng xung đột sẽ kết thúc trước thời điểm diễn ra chuyến đi.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Mỹ Iran Trump Trung Đông đàm phán xung đột Israel lãnh đạo Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố tấn công hơn 10.000 mục tiêu ở Iran

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran tính đến thời điểm hiện tại.

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran tính đến thời điểm hiện tại.

Mỹ - Iran cùng tuyên bố cứng rắn, quốc tế tăng tốc tìm lối thoát ngoại giao

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, khi Nhà Trắng lần đầu cảnh báo về khả năng “giáng đòn mạnh hơn bao giờ hết”, còn phía Iran tuyên bố không đàm phán và đe dọa đáp trả quân sự trong khu vực.

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, khi Nhà Trắng lần đầu cảnh báo về khả năng “giáng đòn mạnh hơn bao giờ hết”, còn phía Iran tuyên bố không đàm phán và đe dọa đáp trả quân sự trong khu vực.

Iran điều quân ra đảo Kharg, sẵn sàng đối phó kịch bản bị Mỹ tấn công

VOV.VN - Nhiều nguồn tin dẫn báo cáo tình báo Mỹ tiết lộ, Iran đã triển khai thêm binh lính và vũ khí phòng không đến đảo Kharg. Đây được xem là bước chuẩn bị của Tehran nhằm đối phó với một chiến dịch quân sự tiềm tàng từ phía Mỹ.

VOV.VN - Nhiều nguồn tin dẫn báo cáo tình báo Mỹ tiết lộ, Iran đã triển khai thêm binh lính và vũ khí phòng không đến đảo Kharg. Đây được xem là bước chuẩn bị của Tehran nhằm đối phó với một chiến dịch quân sự tiềm tàng từ phía Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ